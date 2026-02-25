Bu akşam hangi diziler var? 25 Şubat Çarşamba 2026 televizyondaki diziler

Bugün TV’de ne var? 25 Şubat yayın akışına göre diziler, zirve mücadelesi veriyor. Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya’nın yeni bölümleri izleyiciyi kilitlerken, Now TV "Yeraltı" dizisiyle dikkat çekiyor. Yarışma tutkunları ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yeni bölümüyle macera dolu bir akşam geçirecek.