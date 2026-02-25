Bu akşam hangi diziler var? 25 Şubat Çarşamba 2026 televizyondaki diziler
25 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında tam bir dizi düellosu yaşanıyor. Kanal D’de "Eşref Rüya", ATV’de "Kuruluş Orhan" ve Star TV’de "Sahipsizler" yepyeni bölümleriyle reyting mücadelesine dahil oluyor. TV8 ekranlarında Survivor macerası hız kesmeden devam ederken, kanalların Ramazan ayına özel hazırladığı iftar ve sahur programları da manevi atmosferi sofralarımıza taşımayı sürdürüyor...Peki çarşamba günü hangi kanalda hangi dizi var?
Bugün TV’de ne var? 25 Şubat yayın akışına göre diziler, zirve mücadelesi veriyor. Kuruluş Orhan ve Eşref Rüya’nın yeni bölümleri izleyiciyi kilitlerken, Now TV "Yeraltı" dizisiyle dikkat çekiyor. Yarışma tutkunları ise Survivor Ünlüler-Gönüllüler’in yeni bölümüyle macera dolu bir akşam geçirecek.
ATV YAYIN AKIŞI
06:40 - Zembilli
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 - Esra Erol'da
18:30 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:35 – ATV Ana Haber
20:00 – Kuruluş Orhan
00:20 - Aynı Yağmurun Altında
02:45 - Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi / Yabancı Sinema
03:45 - Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
13:15 - Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:00 - Gelinim Mutfakta
16:45 - Arka Sokaklar
17:50 - Bir Ramazan Akşamı
19:00 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Eşref Rüya
23:15 - Eşref Rüya
02:00 - Arka Sokaklar
04:15 - M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TRT1 YAYIN AKIŞI
07:18 – İstiklal Marşı
07:20 - Kalk Gidelim
08:50 - Adını Sen Koy
10:00 - Kur'an'ın Mesajı
10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13:20 - Seksenler
14:15 - Vefa Sultan
15:30 - Kur'an'ın Mesajı
16:00 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 - Ramazan Sevinci
19:00 – Ana Haber (Canlı)
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Tay | Türk Sineması
21:40 - Maç Önü
23:00 - Juventus - Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play Off Karşılaşması
01:15 - Gönül Dağı
02:45 - Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması