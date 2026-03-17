Bu akşam Kıskanmak dizisi var mı?
NOW TV’nin reyting rekorları kıran yapımı Kıskanmak, Salı gecelerinin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bayram haftasına girilmesiyle birlikte dizilerin yayın tarihlerinde çeşitli değişiklikler meydana geliyor. Peki, bu akşam Kıskanmak dizisi var mı? İşte detaylar...
Başrollerinde Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan’ın yer aldığı Kıskanmak dizisi salı akşamlarının sevilen projeleri arasında yer alıyor.
16 Mart 2026 Pazartesi itibarıyla Ramazan Bayramı haftası başlıyor. Televizyon sektörünün genel uygulaması gereği dizilerin yeni bölümlerine Ramazan Bayramı haftasında ara veriliyor.
NOW TV yayın akışında ise bu akşam (17 Mart 2026 Salı) saat 20.00’da Kıskanmak dizisinin yayında olacağı duyuruldu.
KISKANMAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Zonguldak’ta geçen hikâyede, toplumdan dışlanmış ve yalnız bir kadın olan Seniha’nın gözünden kıskançlık, bastırılmış öfke ve aile içi çatışmalar anlatılıyor. Abisi Halit’in genç ve güzel nişanlısı Mükerrem’e duyduğu kıskançlık, olayların fitilini ateşliyor. Mükerrem’in başkasına âşık olmasıyla işler iyice karışıyor ve herkesin hayatı geri dönülmez şekilde değişiyor.