Bu akşam yayınlanacak Sevdiğim Sensin'in 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

ALDUR AİLESİNİN KÖŞKÜNDEKİ SERT GERÇEK



Ancak bu masumiyet, Aldur ailesinin köşkündeki sert gerçeklerle çarpışmak üzere. Erkan’ın sürpriz evliliği, aile içindeki tüm yerleşik düzeni sarsarken, Dicle kendisini hem ışıltılı hem de bir o kadar yabancı bir dünyanın içinde buluyor.