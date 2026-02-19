Bu akşam yayınlanacak Sevdiğim Sensin'in 2. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
12 Şubat Perşembe günü ekran yolculuğuna başlayan Sevdiğim Sensin, etkileyici hikayesi ve güçlü kadrosuyla kısa sürede izleyicinin radarına girdi. Bu akşam ekranlara gelecek ikinci bölümden paylaşılan yeni fragman, hikayenin gidişatına dair önemli ipuçları veriyor. İşte yeni bölüme dair öne çıkan detaylar...
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, bu akşam ikinci bölümüyle saat 20:00’da Star TV’deki ekran yolculuğuna devam ediyor. İlk bölümüyle hikaye evrenini kuran dizi, yeni bölüm tanıtımlarıyla karakterlerin arasındaki dinamiklere dair ipuçları veriyor.
DİCLE'NİN İSTANBUL'DAKİ İLK ANLARI
Yeni bölümde hikaye, köyünden dışarı adım atmamış olan Dicle’nin İstanbul’daki ilk anlarını takip ediyor. Şehrin büyüklüğü karşısındaki şaşkınlığı ve denizle ilk kez tanıştığı o çocuksu heyecan, Erkan’ın ona olan bakışını derinleştiriyor.
ALDUR AİLESİNİN KÖŞKÜNDEKİ SERT GERÇEK
Ancak bu masumiyet, Aldur ailesinin köşkündeki sert gerçeklerle çarpışmak üzere. Erkan’ın sürpriz evliliği, aile içindeki tüm yerleşik düzeni sarsarken, Dicle kendisini hem ışıltılı hem de bir o kadar yabancı bir dünyanın içinde buluyor.
SEVDİĞİM SENSİN'İN KONUSU
Dizi, askerliğinin son günlerinde hayati bir eşikten geçen İstanbullu Erkan Aldur (Aytaç Şaşmaz) ile ona bu süreçte eşlik eden Dicle’nin (Helin Kandemir) kesişen yollarını merkezine alıyor. İstanbul’un köklü ve kuralcı yapısıyla taşranın yalın dünyasının karşı karşıya geldiği bu hikayede, Erkan’ın beklenmedik bir koruma içgüdüsüyle aldığı evlilik kararı, köşkteki tüm yerleşik düzeni ve aile planlarını temelinden sarsıyor.