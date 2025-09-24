Bu hafta dizi dünyası karışık: Uzak Şehir Boran yaşıyor, Kızılcık Şerbeti Doğa ve Firaz aşkı başlamadan bitti
Bu hafta dizi dünyası, izleyicileri ekran başına kilitleyen ve sosyal medyayı sallayan iki büyük gelişmeyle çalkalandı. Bir yanda Uzak Şehir dizisinde Boran'ın yaşadığın öğrendik, diğer yanda ise senaryosu değişeb Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz aşkı başlamadan bitti...Bakalım dizi dünyasında bu hafta neler yaşanmış?
Uzak Şehir dizisinin son bölümü, izleyicileri büyük bir soru işaretiyle baş başa bırakmıştı. Romantizmin ve heyecanın zirve yaptığı bölüm, ana karakterlerden Boran'ın akıbetinin belirsizliğiyle sona ermişti.
Ancak dizinin hemen bitiminde yayınlanan yeni bölüm fragmanı, bu meraka kısa sürede son verdi. Yayınlanan ilk fragmana damga vuran detay, Boran'ın hayatta olduğunun anlaşılması oldu.
Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren Mine Kılıç, son bölümde Sadakat tarafından vurularak öldürüldü. Uzak Şehir'e veda eden Mine Kılıç, Instagram hesabından duygulandıran veda paylaşımı yaptı.
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Doğa ve Firaz arasındaki yasak aşk damga vurdu. Doğa ve Firaz aşkının yayınlanmasının hemen ardından sosyal medyada tepkiler artmış ve RTÜK harekete geçmişti.