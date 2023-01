Bu sezon izlemeniz gereken 6 kadın yönetmen filmi

Ne yazık ki, Oscar 2023 kadın yönetmenler için arka arkaya yaşanan bir başarı hikayesi olmayacak. Saygıdeğer kadın film yapımcılarının 2021'de Nomadland'dan Chloé Zhao ve 2022’de The Power of the Dog’s Jane Campion ile iki tane üst üste Akademi Ödüllü almasından sonra önümüzdeki ödül töreni için bu kategoride altı erkek aday gösterildi.

12 Mart'ta gerçekleşecek olan törendeki 6 Yönetmen adayı şu şekilde;

Daniel Kwan ve Daniel Scheinert ''Everything Everywhere All at Once'' ile

Todd Field ''Tár'' ile

Martin McDonagh ''The Banshees of Inisherin'' ile

Ruben Östlund ''Triangle of Sadness'' ile

Steven Spielberg ''The Fabelmans'' ile.

Ancak bu durum aday gösterilmeye değer hiçbir kadın yönetmen filmi olmadığı anlamına gelmiyor. Aslına bakarsanız tam tersi de olabilir.

Aşağıda, bu ödül sezonunda dikkatinizi çekmeyi hak eden, kadınlar tarafından yönetilen 6 filmi öne çıkarıyoruz:

BU SEZON İZLEMENİZ GEREKEN 6 KADIN YÖNETMEN FİLMİ

1- WOMEN TALKİNG

3-THE WOMAN KİNG

4- TILL

5-SHE SAID

6-SAINT OMER