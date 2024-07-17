Bulaşık makinesinden çıkan bulanık bardaklar nasıl parlatılır?

Bardağınızdaki beyaz lekeler zararsız olabilir ancak kesinlikle keyfinizi bozar. Bulaşık makinesinden kaynaklanan bu buğulu filmin nasıl yok edileceği ve bardaklarınızı yeniden pırıl pırıl hale getirme konusunda size yardımcı olmak için derinlemesine araştırma yaptık.

BARDAĞINIZ BULAŞIK MAKİNESİNDEN BULANIK MI ÇIKIYOR? 4 İPUCU

1-Kalıntı mı, çizik mi: Bulanıklığın kaynağını anlamak

Öncelikle sorunun kaynağını belirleyelim. Bulanıklık muhtemelen deterjandan veya sert minerallerinden kalan kalıntılardan kaynaklanmaktadır. Ancak, bu çizilmiş veya aşınmış bir camın görünümüne neden olabilecek kalıcı bir hasar olan aşınmadan da kaynaklanabilir.

Aşınma, camın yüzeyinde minik çizikler veya oyuklar olarak görünür ve camın bulutlu veya buzlu görünmesine neden olur. Sert deterjanlar, çok sıcak su veya aşırı ön durulama nedeniyle oluşabilir. Bulanıklık sirke ile sildikten veya nazikçe kazıdıktan sonra kaybolmazsa, muhtemelen aşınmadır. Maalesef aşınmış bardaklar geri döndürülemez.

2- Kalıntıyı yenmek: Bulaşık yıkama rutininizi yeniden düşünün

Bulanıklık kaybolursa, ilerideki kalıntı birikimini önlemek için şu ipuçlarını deneyin:

Aşırı deterjan koymayı bırakın: İç mimar Sarah Bowen, bulaşık makinesi kılavuzunuza bakarak önerilen deterjan miktarını kontrol etmenizi önerir. Fazla deterjan kullanımı bulanıklığa yol açabilir.

Yenilik önemlidir: Eski, toz deterjan kalıntı bırakabilir. Ölçümlemeyi kolaylaştırmak için kapsüller kullanmayı veya gevşek tozu tazeliğini korumak için hava geçirmez bir torbada saklamayı düşünün.

Sert suyu kontrol altına alın: Suyunuz mineraller bakımından zenginse (sert su), kireç birikintilerine yol açabilir. Bunu çıkarmak için bardaklarınızı beyaz sirke veya limon suyuna batırın. Bulaşık makinesinin kendisi için, deterjan yerine sirke veya limon suyu ile boş bir döngü çalıştırın veya bir kireç çözücü kullanın.

Yumuşatıcı kullanın: Nihai koruma için tüm ev için bir su yumuşatıcı kullanmayı düşünün. Bu, cihazlarınızın ömrünü uzatır ve gelecekteki birikimi önler. Ancak, aşınmayı önlemek için yumuşak su için formüle edilmiş hafif, renksiz ve katkı maddesi, boya veya parfüm içermeyen bir deterjan kullanın.

3- Hassas bardaklar için özel bakım

El yapımı, boyalı ve kristal bardakları bulaşık makinesinden uzak tutun. Bu hassas ürünler bulaşık makinesinde kırılmaya, sararmaya veya aşınmaya karşı hassastır.

4- Yükleme ve temizlik ipuçları

Boşluk Bırakın: Bulaşık makinenizi aşırı doldurmayın. Kötü istifleme veya tıkalı püskürtme kolları, bardakların iyice durulanmasını engelleyebilir.

Süper durulamayı atlayın: Yiyecek artıklarını kazımak önemli olsa da, bulaşıkları tam olarak durulamaktan kaçının. Bulaşık makinesi deterjanları, besin parçacıklarını parçalamak için enzimlere güvenir.

Filtre gücü: Gelecekteki yıkamalarda kalan parçacıkların tekrar dolaşmasını önlemek için bulaşık makinesi filtrenizi düzenli olarak (yaklaşık 12 kullanımdan birinde) temizleyin.

Bu ipuçlarını takip ederek bulaşık makinesinden kaynaklanan buğulu filmin üstesinden gelebilir ve bardaklarınızı yıllarca pırıl pırıl tutabilirsiniz. Artık en sevdiğiniz içeceğinizi tüm kristal berraklığıyla yudumlayabilirsiniz.