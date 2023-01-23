Bulaşık makinesiyle asla yapılmaması gereken 5 hareket

Bir bulaşık makinesi uzmanı, en temiz tabakları ve bir veya iki yıl sonra bozulmayan bir makineyi istiyorsanız asla yapmamanız gereken beş şeyi açıkladı.

Australia'dan bulaşık makinesi uzmanı Ashley Iredale, sık yapılan hataların arasında tableti dağıtıcıya koymak olduğunu söyledi. Önerileri şöyle:

1. Tableti asla deterjan çekmecesine koymayın.

Ashley, "tamamen anlamsız" olduğu için tableti bulaşık makinesinin dağıtıcısına koymamanız gerektiğini söylüyor. Tableti makinenin altına atarak bulaşıkların da yıkanacağını söyledi. Bölmelerin, toz deterjanların gidere akmasını önlemek için tasarlandığını, ancak tabletlerin bunu yapamayacağı görüşünde.

2. Bulaşıkları asla durulamayın

Uzman ayrıca, durulamanın suyu boşa harcadığı ve bulaşıklarınızı daha temiz hale getirmeyeceği konusunda da uyardı. Ashley, bulaşıklarınızı hızlı bir şekilde durulamanın, aslında daha kirli bulaşıklara yol açabileceğini söylüyor. Ashley, "Elbette, bulaşıklarınızı bulaşık makinesine koymadan önce kazıyın, ancak durulamaya gerek yok. Tabaklarınızı yıkamadan önce durulayarak, bulaşık makinenizin yapması için onca para ödediğiniz tek işi yapma yeteneğine olan inancınızın tam olmadığını gösteriyorsunuz."

3. Bulaşık makinesinin kapağını asla yıkamalar arasında tamamen kapatmayın

Ashley ayrıca bulaşık makinesini yıkamalar arasında kapatmanın tehlikeli olduğu konusunda da uyardı. Kuruma şansı vermez, bu da küf ve kötü kokuların tutunma şansı verir. Kapının hafif aralık bırakılması oksijen geçeceği ve ortam eskisi kadar sıcak ve nemli olmayacağı için bakteri ve mantar oluşumunu engelleyecektir.

4. Asla yarı boş olmasın

Yarısı boş bir bulaşık makinesini çalıştırmak birkaç nedenden dolayı verimsizdir. Ashley, bulaşık makineniz ne kadar dolu olursa olsun aynı miktarda elektrik ve su kullanacağı için boşa para, su ve enerji harcayacağınız konusunda uyardı. Dolu bir bulaşık makinesi ayrıca bulaşık makinesindeki sıcak sudan ısınan bulaşıklar sayesinde daha iyi kurur ve daha sonra bu ısıyı koruyarak kurumasına yardımcı olur.

5. Keskin bıçakları asla bulaşık makinesine koymayın

Uzmandan son ipucu, onlara zarar vermek istemiyorsanız keskin bıçakları asla bulaşık makinesine koymamanızdır. Yıkama işlemi keskin kenarları köreltebilir ve sert kimyasallar ve nemli ortam çeliği aşındırabilir. Ashley, "İyi bıçaklara para harcayacaksanız, zaman kazanmak için onları bulaşık makinesine atmayın - onlar yalnızca elde yıkanabilen bir üründür" diyor.