Bulgari -Refik Anadol işbirliğinden: Serpenti Metamorfoz

Bulgari'nin yılan ikonunu kutlamak için Romalı mücevher evi ile ödüllü medya sanatçısı ve yönetmen Refik Anadol ile gerçekleştirilen yenilikçi yapay zeka veri heykelinin, geçen yıl Milano'daki Piazza Duomo'daki enstalasyonun ikinci bölümü sanatseverlerle buluştu. Bu özel etkinlik, 75. yıl dönümünde Bulgari Serpenti 2023 için planlanan uzun kutlamalar serisini başlattı.

Geceye katılan Lashana Lynch, Becky Hill, Jessica Kate Plummer, Sabrina Elba, Suki Waterhouse, James ve Alizee Middleton, Fabien Frankel ve Tom Hiddleston gibi çok sayıda özel davetli ve ünlüyü, Bulgari'nin Satış ve Perakende Sorumlu Başkan Yardımcısı Lelio Gavazza, Bulgari'nin Birleşik Krallık Genel Müdürü Joyce Weng, Bulgari'nin Mücevher Kreatif Direktörü Lucia Silvestri ve Bulgari'nin Global Pazarlama ve İletişim Başkan Yardımcısı Laura Burdese karşıladı.

Serpenti Metamorfoz Yapay Zeka veri sergisinin ön izlemesinin ardından gece, house ve tekno müzikleriyle uğultulu bir atmosfer yaratan ve sahne adı Mangata Projekt olan ünlü DJ ikilisi Tasos Filippou ve Thanos Makris’in performansıyla devam etti. Ödüllü Amerikalı şarkıcı Eve’in performansı ve ikonik şarkıları eşliğinde davetliler keyifli bir akşam geçirdi.

25 Kasım'da kapılarını açan Serpenti Metamorphosis sergisi, ziyaretçilerini sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Sanat ve teknolojinin yenilikçi kombinasyonu ve yapay zekanın ürettiği bu multimedya sanat eseri, 200 milyon doğa görüntüsü ile eğitilen algoritmalardan oluşuyor. Doğayı verilere, verileri soyut şairane görüntülere dönüştüren Anadol, form değişimi olarak bilinen metamorfoz kavramının heyecan verici ve duyusal bir yorumunu yaratıyor.

Anadol’un imza attığı büyüleyici sanat eserini deneyimleyen davetliler, gecenin devamında arşiv görüntüleri ve çizimlerle zenginleştirilen özel bir Serpenti mücevher ve saat sergisini ziyaret etti.

Yapay zekanın geliştirdiği bir kokunun sergi alanına yayılması sağlandı. “Rainforest Serpenti” olarak adlandırılan bu özel koku alma deneyimi, Bulgari ve Refik Anadol’un parfüm tasarımcısı Firmenich, parfüm üstadı Sophie Labbé ve Integra Fragrances ile iş birliğinin bir sonucu.

25 Kasım- 23 Aralık tarihleri arasında Londra'daki Saatchi Gallery’nin 3. galerisinde ziyaret edilebilecek olan sergiye ücretsiz giriş için bulgari.com sitesinden rezervasyon yapılabiliyor.