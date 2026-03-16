Burak Çelik, Yeraltı dizisine dahil oluyor: Bozo ve Haydar Ali’ye düşman mı olacak?

NOW kanalında çarşamba akşamları yayınlanan Yeraltı dizisine katılan Burak Çelik hangi rolde oynayacağı merak konusu oldu.

Yapım ekibinden karakterin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Başarılı oyuncunun dizide nasıl bir rol üstleneceği ve hikâyeye nasıl dahil olacağı yeni bölüm yayınlandığında netlik kazanacak.

"BOZO VE HAYDAR ALİ'YE DÜŞMAN MI GELİYOR?"

Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide dengeleri değiştirecek güçlü bir karakterin hikâyeye gireceği konuşuluyor. İzleyiciler arasında “Yeni karakter, Bozo ve Haydar Ali’ye düşman mı geliyor?” sorusunu gündeme getirdi. Özellikle dizinin sert ve çatışmalı dünyası düşünüldüğünde, Burak Çelik’in oynayacağı karakterin iki güçlü isimle karşı karşıya gelmesi ihtimali sosyal medyada sıkça dile getiriliyor.

BURAK ÇELİK KİMDİR?

Burak Çelik, 21 Temmuz 1992 yılında dünyaya geldi. Ordulu bir baba ile göçmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 2013 Best Model of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model of The World birincisi. 42 ülkeden 56 modelin katıldığı Best Model of The World yarışmasında "En İyi Erkek Model" seçildi. Ünlü oyuncu Burak Çelik, 2024 yılından bu yana Ece Bayrak ile evli ve bir çocuğu var. Oyuncu, 2015 yılına kadar da Ayşenur Özkan ile evli kalmıştır.