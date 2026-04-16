Burcu Biricik, Alican Yücesoy, Özgürcan Çevik ve Serra Arıtürk "İnsanlar" dizisinde bir araya geliyor
Ödüllü yönetmen Emin Alper, MGX Film imzası taşıyan yeni dizisi "İnsanlar" ile setlere dönüyor. Projenin hazırlık aşamasında önemli bir eşik daha atlanırken, tüm ekibin katılımıyla geçtiğimiz günlerde ilk okuma provası gerçekleştirildi.
Elele Online
Ödüllü yönetmen Emin Alper’in yeni dizisi "İnsanlar", lüks bir inşaat sahasında kesişen farklı hayatları ve gizemli bir cinayeti konu alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Proje tasarımını Hakan Bonomo’nun üstlendiği, senaryosunu ise Milay Ezengin’in kaleme aldığı yapım, bir cinayet vakası üzerinden farklı toplumsal kesimlerin yaşamlarını bir araya getiriyor.
İNSAN DOĞASININ KARANLIK YÖNÜ
Burcu Biricik ile Alican Yücesoy’un başrollerini paylaştığı dizi, sınıfsal çatışmaları ve insan doğasının karanlık noktalarını sarsıcı bir dille ekrana taşımaya hazırlanıyor. Sosyal sınıflar arasındaki gerilimi odağına alan "İnsanlar", gizemli olay örgüsüyle dikkat çekiyor.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Dizinin başrollerini paylaşan Burcu Biricik ve Alican Yücesoy, hikayede evli bir çift olarak izleyici karşısına çıkacak. Bu güçlü ikiliye; tecrübeli oyuncu İpek Bilgin ile birlikte Özgürcan Çevik, Serra Arıtürk, Musab Ekici, Ümit Beste Kargın ve Cansu Diktaş gibi başarılı isimler eşlik ediyor. Zengin oyuncu kadrosu, lüks konut projesinin gölgesinde şekillenen bu sarsıcı hikayeye hayat verecek.
ÇEKİMLER KIBRIS’TA GERÇEKLEŞECEK
Çekimlerinin mayıs sonunda Kıbrıs’ta başlaması planlanan "İnsanlar"ın HBO Max platformunda yayınlanması bekleniyor. Derinlikli senaryosuyla merak uyandıran dizi, sınıfsal farklılıkları etkileyici bir dille ekrana taşıyacak.