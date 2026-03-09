Burcu Biricik, HBO Max’te yayınlanacak "İnsanlar" dizisinin başrolü oldu

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, "Camdaki Kız" dizisinin ardından ekranlara ara veren ve bu süreci annelik heyecanıyla geçiren Burcu Biricik, setlere dönme kararı aldı. Biricik, çok sayıda teklif arasından, ödüllü yönetmen Emin Alper’in imzasını taşıyan dijital dizi projesi "İnsanlar" ile anlaştı.





DİZİNİN YÖNETMENLİĞİNİ EMİN ALPER YAPIYOR



Son olarak "Kurtuluş" filmiyle Berlin Film Festivali’nden başarıyla dönen Emin Alper, bu kez bir dizi projesi için kamera arkasına geçiyor. MGX Film yapımcılığında hayata geçirilecek olan "İnsanlar", küresel yayın platformu HBO Max üzerinden izleyiciyle buluşacak.



Projenin mutfak tarafında da dikkat çekici isimler yer alıyor; sekiz bölümden oluşması planlanan dizinin proje tasarımını Hakan Bonomo üstlenirken, senaryosu ise Milay Ezengin’in imzasını taşıyor.





BİR SINIF ÇATIŞMA HİKAYESİ



Hazırlık süreci devam eden dizi, temelde sarsıcı bir sınıf çatışmasını merkezine alıyor. Toplumsal katmanlar arasındaki gerilimi Emin Alper’in kendine has sinematografik diliyle anlatacak olan yapım, 8 bölümlük kompakt bir hikaye sunacak. Projenin planlanan takvimine göre ekip, mayıs ayında sete çıkarak çekimlere başlayacak.

