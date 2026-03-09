Buse Meral "Cennetin Çocukları" dizisinin kadın başrol oyuncusu oldu

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan "Cennetin Çocukları" dizisinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Yapımını Motto Yapım’ın üstlendiği projede, yaşanan oyuncu değişikliklerinin ardından kadro netleşmeye başladı.





BURAK SERDAR ŞANAL VE BUSE MERAL BAŞROLLERDE



Dizinin hazırlık sürecinde yaşanan ayrılıklar ve senaryo revizyonu sonrası, hikaye yepyeni bir solukla şekillendirildi. İsmail Hacıoğlu’nun projeden ayrılmasının ardından erkek başrol koltuğuna Burak Serdar Şanal oturmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen kadın başrol oyuncusu ise Buse Meral oldu.





ÇEKİMLER YAKINDA BAŞLIYOR



Başrol oyuncularının netleşmesinin ardından prodüksiyon takvimi de hız kazandı; bu kapsamda Buse Meral ve Burak Serdar Şanal’ın bir araya geleceği yeni afiş çekimlerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yenilenen hikaye kurgusu ve oyuncu kadrosuyla birlikte ekibin, çok yakında ilk sahneler için sete çıkarak çekimlere başlaması bekleniyor.





