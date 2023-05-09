Büyük bir ilgiyle beklenen Oppenheimer filminden yeni fragman yayınlandı

Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Oppenheimer için beklenen fragman yayımlandı. Büyük bir ilgiyle beklenen Oppenheimer, nükleer fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatıyor. Nolan, aynı zamanda filmin yazar koltuğunda da oturuyor.

Oppenheimer ne zaman vizyona girecek?

Kai Bird ve Martin J. Sherwin tarafından kaleme alınan Pulitzer Ödüllü ‘American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer’ kitabından uyarlanan film, 21 Temmuz 2023’te vizyona girecek.

Oppenheimer konusu

Film atom bombasının icadını anlatırken, merkeze fizikçi J. Robert Oppenheimer’ı koyuyor. Oppenheimer, 1942-1946 yılları arasında ABD’nin nükleer silah yapmak için kurduğu Manhattan Projesi’ne en çok katkıda bulunan isimlerden biriydi. Aynı zamanda bombaların fiziksel olarak monte edildiği Los Alamos Laboratuvarı’nın direktörüydü.

Oppenheimer oyuncuları

Filmde Oppenheimer’ı, İrlandalı oyuncu Cillian Murphy canlandırıyor.

Filmin yıldızlarla dolu oyuncu kadrosunda ise ‘Jean Tatlock’ rolünde Florence Pugh, ‘Kitty Oppenheimer’ rolünde Emily Blunt, ‘Lewis Strauss’ rolünde Robert Downey Jr., ‘Leslie Groves Jr.‘ rolünde Matt Damon, ‘Harry S. Truman’ rolünde Gary Oldman var.

Oppenheimer fragman