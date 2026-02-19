Eşref Rüya'nın 33. bölümünde neler oldu? 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya, dün akşam 33. bölümüyle ekranlardaki yerini aldı. Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un yer aldığı dizinin son bölümünde yaşanan tüm detaylar haberimizde...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan, yapımını Eşref Rüya, 33. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Uluç Bayraktar’ın yönettiği, senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizide, bu hafta ana karakterlerin stratejik hamleleri ve sarsılan güven ilişkileri ön plandaydı.
EŞREF'E KURULAN "SAHTE RÜYA" TUZAĞI
Bölüm, Eşref’in kendisine kurulan "sahte Rüya" tuzağını fark edip durumu kendi lehine çevirmesiyle başladı. Ancak bu planlardan habersiz olan Nisan, Eşref’in gerçekten Rüya’ya kapıldığını düşünerek derin bir hayal kırıklığı yaşadı ve evden ayrılma kararı aldı.
YETİMLER GRUBUNA YAPILAN SALDIRI
Olayların seyri, Yetimler grubuna yapılan saldırı haberiyle değişti. Eşref, bu saldırının ardından Kadir’i karşısına alsa da Hıdır’ın sürece dahil olmasıyla sarsıcı bir gerçekle yüzleşti. Sağ kolu olarak gördüğü Hıdır’a olan güvenini kaybetmesine rağmen Eşref, nihai hedefine ulaşmak için Kadir’in içinde bulunduğu çaresizliği bir fırsata dönüştürerek ipleri eline aldı.
NİSAN İLE MELEK'İN YÜZLEŞMESİ
Bu sırada Nisan, Rüya sandığı Melek ile yüzleşerek her şeyin bir oyun olduğunu öğrendi. Bu yüzleşme, Nisan’ın kendi kimliğinden ve Eşref’in "Rüya"sı olduğundan emin olmasını sağladı. Diğer tarafta Faruk, büyük bir meblağ ödediği Ayten tarafından bir kez daha aldatıldığını kendi gözleriyle görerek büyük bir yıkım yaşadı. Kadir’in yardımıyla Dinçer’in yerini tespit eden Eşref, Tuzla İskelesi’ndeki operasyonla Nisan’ı kurtarmayı başardı ve Dinçer emniyet güçlerince gözaltına alındı.