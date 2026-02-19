Eşref Rüya'nın 33. bölümünde neler oldu? 34. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

NİSAN İLE MELEK'İN YÜZLEŞMESİ



Bu sırada Nisan, Rüya sandığı Melek ile yüzleşerek her şeyin bir oyun olduğunu öğrendi. Bu yüzleşme, Nisan’ın kendi kimliğinden ve Eşref’in "Rüya"sı olduğundan emin olmasını sağladı. Diğer tarafta Faruk, büyük bir meblağ ödediği Ayten tarafından bir kez daha aldatıldığını kendi gözleriyle görerek büyük bir yıkım yaşadı. Kadir’in yardımıyla Dinçer’in yerini tespit eden Eşref, Tuzla İskelesi’ndeki operasyonla Nisan’ı kurtarmayı başardı ve Dinçer emniyet güçlerince gözaltına alındı.