Çağla Öz kimdir? Çağla Öz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kiminle evlendi?
Sosyal medya paylaşımları ve renkli yaşamıyla sıkça adından söz ettiren Çağla Öz, son dönemde gerçekleştirdiği görkemli düğün töreninin ardından magazin dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Şaşaalı düğün kareleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isim hakkında "Çağla Öz kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" soruları arama motorlarında üst sıralara yükseldi. Peki, Çağla Öz kimdir? Çağla Öz kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, kiminle evlendi?
Çağla Öz, son günlerde hem sosyal medya paylaşımları hem de özel yaşamıyla adından söz ettiren isimler arasında yer alıyor. Özellikle düğününden yansıyan görüntülerin gündem olmasıyla birlikte genç girişimcinin yaşı, memleketi, mesleği ve eşi hakkında aramalar hız kazandı.
ÇAĞLA ÖZ KİMDİR?
Çağla Öz, 11 Haziran 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Genç yaşta iş hayatına adım atan Öz, girişimcilik ve moda alanındaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. Kendi markasını kurarak iş dünyasında yer edinen Çağla Öz, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmektedir.
Instagram'ı aktif şekilde kullanan Öz, moda, seyahat ve yaşam tarzına ilişkin içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmaktadır. Özellikle lüks yaşam tarzını yansıtan paylaşımları, sosyal medyada yoğun ilgi görmektedir.
ÇAĞLA ÖZ KAÇ YAŞINDA?
11 Haziran 1999 doğumlu olan Çağla Öz, 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır. İstanbul'da dünyaya gelen Öz, genç yaşına rağmen iş ve sosyal medya alanındaki faaliyetleriyle adından söz ettirmektedir.
ÇAĞLA ÖZ NERELİ?
Çağla Öz, İstanbul doğumludur. Öz'ün ailesinin kökeninin ise Selanik göçmenlerine dayandığı belirtilmektedir.