Camdaki Kız dizisinde ayrılık iddiası

OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisi 3 sezondur Kanal D ekranlarında ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezonuyla da izleyenleri ekran başına kilitlemeyi başaran Camdaki Kız dizisindenden bir ayrılık iddiası var.

HANDE ATAİZİ DİZİDEN AYRILIYOR İDDİASI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ilk bölümünden itibaren tansiyonu yükselten, entrikalarıyla senaryoyu sürükleyen Hande Ataizi projeye veda edecek. 2 bölüm stoklu giden dizide Cana karakterinin projeye nasıl veda edeceği merak konusu…

HAYRİ'NİN EŞİ DİZİYE DAHİL OLUYOR

61. bölümde Hayri’nin eşi Türkan da dizinin hikâyesine dahil olacak. Türkan’a hayat verecek oyuncu henüz belli olmadı. Gizem yaratmayı seven yapım şirketi karakterin yüzünü göstermeyecek. Dizide Nalan’in babası Metin’e hayat verecek oyuncu için de cast çalışmaları devam ediyor. Role güçlü bir oyuncunun hayat vermesi planlanıyor.