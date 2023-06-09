Camdaki Kız dizisinde Hayri öldü mü? Camdaki Kız 82. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D'de yayınlanan ve başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde heyecan doruktaydı. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan Camdaki Kız dizisinin dünkü bölümünde Hayri'nin bıçaklanması izleyiciyi şaşırttı.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

8 Haziran Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde Hayri, Nalan ve Türkan ile ilişkisini bitirmek için harekete geçti. Nalan'dan ayrılan Hayri, sonra da Türkan'ın evine giderek eşyalarını topladı. Hayri'nin kendisini kandırdığını öğrenen Laz Kızı, Türkan'ın evinin önüne gitti. Gözünü karartan Laz Kızı, Hayri'nin sözlerine kulak asmadı. Öfkeden gözü dönene Laz Kızı, elindeki bıçağı Hayri'nin kalbine sapladı. Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri kanlar içinde yere düştü.

''BAŞINIZ SAĞ OLSUN''

Hayri yere yığılırken, dışarıdan gelen seslerin ardından Türkan dışarı çıktı. Laz Kızı arabasına binip kaçtı. Türkan ve çocukları ambulansın gelmesini beklerken Hayri'nin başında gözyaşı döktü. Sağlık ekipleri olay yerinde geldiklerinde Türkan'a ''Başınız sağ olsun'' deyince Türkan sinir krizi geçirdi. Sevdiği adamın katili olan Laz Kızı ise polis merkezine gitti.

"İYİ Kİ ÖLDÜN HAYRİ"

Finale bir bölüm kala diziden ayrılan Cihangir Ceyhan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "İyi ki öldün Hayri. Kamera önü ve kamera arkasındaki tüm çalışma arkadaşlarıma, yönetmenlerimize bu yolculukta bana eşlik ettikleri için sonsuz teşekkür ederim. Not: Hayri ve benzeri insanları günahım kadar sevmem lakin dünyamızda böyle insanların maalesef var olduğunu biliyoruz. Sizlerin de en az benim kadar Hayri gibilerden uzak durmanız adına elimden geleni yaptım, umarım başarılı olmuştur. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Cihangir Ceyhan (@ceyhancihangir)'in paylaştığı bir gönderi

CAMDAKİ KIZ 82. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Camdaki Kız 82. bölümle izleyiciye veda ediyor. Final fragmanı da yayınlandı. Yeni fragmanda Hayri, Laz Kızı tarafından öldürülüyor. Türkan ile Nalan Hayri'nin acısını yaşıyor. Sedat, Nalan'dan yeni bir şans daha istiyor. Nalan, Sedat'a bir şans daha veriyor ve bambaşka bir hikaye başlıyor!