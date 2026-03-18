Cameron Diaz, Keanu Reeves'in başrollerinde yer aldığı "Outcome"dan ilk fragman yayınlandı
Hollywood’un sevilen isimleri Cameron Diaz ve Keanu Reeves, sinemaseverleri heyecanlandıran yeni bir projede bir araya geliyor. Jonah Hill imzalı Apple Original yapımı Outcome’ın merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı.
CAMERON DIAZ HOLLYWOOD'A KEANU REEVES İLE DÖNÜYOR
Son dönemde John Wick evreninin yan hikayesi Ballerina ve seslendirme kadrosunda yer aldığı Sonic the Hedgehog 3 ile gündemde olan Keanu Reeves, bu kez karanlık bir komediyle izleyici karşısına çıkıyor.
2014 yapımı Annie filminin ardından kariyerine uzun bir ara veren Cameron Diaz ise bu filmle Hollywood’a tam anlamıyla dönüş yapıyor. İkilinin başrollerini paylaştığı yapım, 11 Nisan’da Apple TV+ platformunda yayına girecek.
JONAH HILL İMZALI BİR KARA KOMEDİ
Yönetmenliğini ve senaristliğini Jonah Hill’in üstlendiği Outcome, Keanu Reeves tarafından canlandırılan Reef Hawk karakterinin hikayesine odaklanıyor. Geçmişindeki karanlık bir videoyla şantaja uğrayan eski bir Hollywood yıldızının içsel hesaplaşmasını anlatan filmde, Diaz’ı ana karakterin en yakın arkadaşı Kyle rolünde izleyeceğiz.
CAMERON DIAZ'IN YOĞUN TAKVİMİ
2014 yapımı Annie filminin ardından, 2025’te Jamie Foxx ile başrolü paylaştığı Back in Action ile 11 yıllık sessizliğini bozan Cameron Diaz’ın gelecek projeleri de netleşti. İkonik animasyon serisi Shrek 5’te Prenses Fiona karakterini yeniden seslendirmeye hazırlanan oyuncu, şu sıralar New York’ta Stephen Merchant ile başrolü paylaştığı The Sham isimli romantik komedinin çekimlerine devam ediyor. Sahte bir evlilik hikayesini konu alan bu yapımın yanı sıra Diaz, kadrosunda Ana de Armas ve Benicio Del Toro gibi isimlerin yer aldığı Reenactment adlı gerilim filmiyle de beyazperdedeki yerini sağlamlaştırıyor.