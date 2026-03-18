Cameron Diaz, Keanu Reeves'in başrollerinde yer aldığı "Outcome"dan ilk fragman yayınlandı

CAMERON DIAZ HOLLYWOOD'A KEANU REEVES İLE DÖNÜYOR



Son dönemde John Wick evreninin yan hikayesi Ballerina ve seslendirme kadrosunda yer aldığı Sonic the Hedgehog 3 ile gündemde olan Keanu Reeves, bu kez karanlık bir komediyle izleyici karşısına çıkıyor.

2014 yapımı Annie filminin ardından kariyerine uzun bir ara veren Cameron Diaz ise bu filmle Hollywood’a tam anlamıyla dönüş yapıyor. İkilinin başrollerini paylaştığı yapım, 11 Nisan’da Apple TV+ platformunda yayına girecek.