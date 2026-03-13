Candan Erçetin evli mi? Hakan Karahan kim?

Hakan Karahan, şarkıcı Candan Erçetin’le 30 yılı aşan ilişkilerini anlattı. “Aslı Şafak’la İşin Aslı” programına konuk olan oyuncu, aşklarının zaman içinde yaşadığı dönüşümü şu sözlerle ifade etti:

“30 yılı devirdik. Gençliğimizde birbirimize âşıktık. Aşkı gençlere bıraktık. Aşk artık sevgiye dönüşüyor. Sonunda dostluğa, yoldaşlığa dönüşüyor. 30 yılın kökünde, benim tarafımdan büyük bir hayranlık var. Candan’ın tarafından ise; tahammül edebileceği bir adam haline soktu, onun için tahammül edebiliyor.”

“KİMSE RAHATSIZ ETMESİN, YANINDAKİ ARSAYI SATIN ALDIM”

Karahan, 30 yıllık sevgilisi Candan Erçetin’in doğaya yakın olmak istediği için Lüleburgaz'da bir çiftlik kurduğunu anlattı.

Karahan, "Candan, tabiata, yemeğe, ekmeye ve biçmeye düşkündür. Lüleburgaz’da kendine bir arazi aldı. Dört odalı çiftlik evini kurdu. Tavukları, kazları ve köpekleri var. Candan’ı kimse rahatsız etmesin, kafasını dinleyebilsin diye yanındaki arsayı da ben satın aldım" dedi.

CANDAN ERÇETİN EVLİ Mİ?

Candan Erçetin hakkında en çok merak edilen konulardan biri evlilik geçmişidir. Ancak şaşırtıcı olsa da ünlü sanatçı, bugüne kadar resmi olarak hiç evlenmemiştir.

1990'lı yılların ortasından bu yana, yaklaşık 30 yıldır yazar ve oyuncu Hakan Karahan ile Türk sanat camiasının en gıpta edilen, en uzun soluklu birlikteliklerinden birini sürdürmektedir. Adı daha önce başka bir isimle ciddi bir birliktelik ya da evlilik iddiasıyla hiç anılmamıştır.

CANDAN ERÇETİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Candan Erçetin’in çocuğu bulunmuyor. Ancak hayat arkadaşı Hakan Karahan’ın, eski eşi Gamze Duruman ile olan evliliğinden Kaan Karahan adında bir oğlu vardır.

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Candan Erçetin ile çok uzun yıllardır hayat arkadaşlığı yapan Hakan Karahan, 1 Ocak 1960 İstanbul doğumludur. Günümüzde 66 yaşında olan Karahan, kariyerine sanat dünyasından uzakta, finans dünyasında başlamıştır.

Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde alan Karahan, Miami Üniversitesi İşletme mezunudur. Mezuniyetinin ardından Cenevre’de Du Pont de Nemours ve Türkite’de Sabancı Holding gibi dev kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır. Finans dünyasına veda ettikten sonra edebiyat ve oyunculuğa yönelmiştir.

Yasak Elma, Kadın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerdeki sert ve karizmatik rolleriyle hafızalara kazınmıştır.