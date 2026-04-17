Cansu Dere ve Diogo Morgado’yu buluşturan "Portekiz Aşkı" filmi hakkında tüm detaylar

Yönetmenliğini İsmail Şahin’in üstlendiği “Portekiz Aşkı” (Portuguese Love), Cansu Dere ve Portekizli aktör Diogo Morgado’nun başrollerdeki uyumuyla beyazperdeye taşınıyor. Senaryosu Murat Boyacıoğlu ve Rana Denizer imzası taşıyan proje, iki farklı coğrafyayı ve kültürü 'aşkın dili yoktur' teması etrafında birleştiriyor. Film, sinematografik açıdan hem İstanbul’un hem de Lizbon’un kendine has atmosferini etkileyici bir dille izleyiciye sunmaya hazırlanıyor.





İSTANBUL’DAN LİZBON’A: YASEMİN’İN KENDİNİ BULMA YOLCULUĞU



Kurumsal iletişim uzmanı Yasemin’in (Cansu Dere) hikayesine odaklanan film, modern şehir hayatının içindeki sahte konforun bir ihanetle sarsılmasıyla başlıyor. Uzun süredir birlikte olduğu Yaman’ın (İsmail Demirci) sadakatsizliğini öğrenen Yasemin, kendisini takip eden takıntılı nişanlısından kurtulmak adına radikal bir karar alarak plansız bir şekilde Lizbon uçağına biner.





Yasemin’in bu kaçışı, beraberinde beklenmedik sınavları da beraberinde getirir. Portekiz’e vardığında valizini ve tüm maddi imkânlarını kaybederek bir sahil kasabasında mahsur kalan genç kadın, arkadaşı Gönül’ün yardımıyla yerleştiği eski bir taş evinde Jose (Diogo Morgado) isimli bir yabancıyla paylaşmak zorunda kalır.

İstanbul’daki kontrolcü ve kusursuz düzeninden tamamen kopan Yasemin, Jose ile paylaştığı bu yeni yaşam alanında hem geçmişin hayal kırıklıklarıyla yüzleşir hem de içsel bir keşif sürecine girer.





OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER



Filmin oyuncu kadrosunda başrollere eşlik eden zengin bir ekip bulunuyor.

Marta Faial, Rodrigo Soares, Ines Heredia, Başak Daşman, Çağla Demir, Şerif Sezer ve Hamdi Üstünol gibi isimlerin yer aldığı yapım, karakter derinliğine önem veren bir anlatı sunuyor.



Yasemin karakterinin yaşadığı içsel dönüşüm, Jose ile olan ilişkisi üzerinden şekillenirken; film aynı zamanda insanın her şeye rağmen yeniden başlama gücünü ve yabancı bir coğrafyada aidiyet kurma çabasını ele alıyor.





FİLM NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?



Hem Avrupa hem de Türkiye sinemalarında aynı hafta izleyiciyle buluşacak olan "Portekiz Aşkı", bahar sezonunun dikkat çeken romantik dram türündeki yapımları arasında yer alıyor. Türkiye ile Portekiz arasındaki ilk ortak yapım sinema filmi olma özelliğini taşıyan yapım; 6 Mayıs’ta Portekiz ve Avrupa’daki sinemalarda, 8 Mayıs’ta ise Türkiye’de izleyiciyle buluşacak.

