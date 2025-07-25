Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol, Binbir Gece Masalları'nın çekimini tamamladı

'Binbir Gece Masalları' TRT tabii’nin yeni sezonda global lansman dizisi olacak. Metin Günay’ın yönettiği, Atilla Engin’in yazdığı 30 bölümlük dizinin çekimleri hafta başı tamanlandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; merakla beklenen dizinin ekibi dün de afiş için Bozdağ Film’in Riva’daki platolarında kamera karşısına geçti. Çekimler saray başta olmak üzere dizinin gerçek mekânlarında yapıldı.

OYUNCU KADROSU

Nazan Kesal’ın Fatma” rolüyle Şehriyar’ın (İbrahim Çelikkol) annesini canlandırdığı dizide Didem Balçın, Özgür Çevik, Sevinç Kıranlı, Osman Alkaş, Erdem Kaynarca, Selin Türkmen, Nazlı Senem Ünal, Fatih Ayhan,.Güneş Hayat, Hakan Vanlı, Şahin Ergüney’den oluşan 14 oyuncu yer aldı. Dizi yetişirse ekim ayında seyirciyle buluşacak.

BİNBİR GECE MASALLARI DİZİSİNİN KONUSU

İbrahim Çelikkol ve Cansu Dere'yi bir araya getiren proje, eşi tarafından uğradığı ihanetle birlikte hayatı tepetaklak olan Şehriyar’ın Şehrazat’la evlenmesiyle birlikte gelişen masalsı hikâyeyi konu alıyor.