Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' gösterisi ne zaman, nerede yayınlanacak?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı stand-up gösterisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, CMXXIV ne zaman? Hangi platformda yayınlanacak?
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı stand-up gösterisi yayınlanmaya hazırlanıyor.
CMXXIV 31 Aralıkta izleyicisiyle buluşacak.
"CANLI GÖSTERİLERİMİ BİTİRİYORUM"
2021 yılında yine 31 Aralık tarihinde Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up gösterisi, "Bu repertuarla olan canlı gösterilerimi bitiriyorum" notuyla yayınlanmıştı. Gösterilerine devam eden Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Netflix'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
NETFLIX'TE İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK
Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı gösterisi, 31 Aralık'ta Netflix platformunda yayınlanacak.
Yılbaşı planımı soranlara: CMXXIV 31 Aralık'ta sadece Netflix’te. pic.twitter.com/0O8cr6xnFG— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) December 17, 2025