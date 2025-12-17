Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' gösterisi ne zaman, nerede yayınlanacak?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı stand-up gösterisi yayınlanmaya hazırlanıyor.

CMXXIV 31 Aralıkta izleyicisiyle buluşacak.

"CANLI GÖSTERİLERİMİ BİTİRİYORUM"

2021 yılında yine 31 Aralık tarihinde Cem Yılmaz'ın Diamond Elite Platinum Plus adlı stand-up gösterisi, "Bu repertuarla olan canlı gösterilerimi bitiriyorum" notuyla yayınlanmıştı. Gösterilerine devam eden Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi Netflix'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

NETFLIX'TE İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK

Cem Yılmaz'ın 'CMXXIV' adlı gösterisi, 31 Aralık'ta Netflix platformunda yayınlanacak.