Cemre ne zaman düşecek? 2026 ilk cemre nereye düşecek?

Türk kültüründe doğanın uyanışını ve baharın müjdecisi olan cemreler için 2026 yılı takvimi netleşti. Arapça "kor" veya "ateş" anlamına gelen cemre, halk inanışına göre yedişer gün arayla havaya, suya ve toprağa düşerek sıcaklığı kademeli olarak yeryüzüne taşıyor.

2026 yılı cemre düşme tarihleri şu şekildedir:

19-20 Şubat: İlk Cemre Havaya Düşüyor Baharın ilk habercisi olan bu evrede, gökyüzündeki soğuk havanın kırıldığına ve güneşin ısıtıcı etkisinin hissedilmeye başladığına inanılır. Bu yıl ilk cemrenin havaya düşüşü, aynı zamanda Ramazan ayının başlangıcına denk gelmesiyle de dikkat çekiyor.

26-27 Şubat: İkinci Cemre Suya Düşüyor Şubat ayının son günlerinde gerçekleşen bu aşamada, ısınan havanın ardından suların da ısınmaya başladığı kabul edilir. Nehirlerdeki buzların çözülmesi ve deniz suyunun ılımanlaşması bu dönemle simgelenir.

5-6 Mart: Üçüncü Cemre Toprağa Düşüyor Döngünün son halkası olan üçüncü cemre ile birlikte toprak uyanır. Bu tarihten itibaren doğanın tamamen canlandığı, çiçeklerin açtığı ve tarımsal faaliyetlerin hız kazandığı bir sürece girilir.