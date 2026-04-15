Cengiz Ünder'in nişanlısı Bilge Yenigül kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

ilge Yenigül, son dönemde hem kariyeri hem de özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Özellikle milli futbolcu Cengiz Ünder ile olan ilişkisi sonrası kamuoyunun merak ettiği isimlerden biri haline gelen Yenigül, akademik altyapısı ve çok yönlü kariyeriyle öne çıkıyor.

Bilge Yenigül, sosyal medya içerik üreticiliği, modellik ve oyunculuk alanlarında faaliyet gösteren çok yönlü bir isimdir. Dijital platformlarda özellikle moda ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Yenigül, aynı zamanda kamera önü deneyimiyle de tanınmaktadır.

Sanat dünyasına ilk adımını üniversite yıllarında atan Yenigül, Tarkan’ın “Yolla” adlı şarkısının video klibinde yer alarak dikkat çekmiştir. Bu deneyim, onun görsel sanatlar alanındaki kariyerinin başlangıç noktalarından biri olmuştur.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bilge Yenigül (@bilgeyenigul)'in paylaştığı bir gönderi

Ardından 2018 yapımı Hedefim Sensin filminde “Gülenay” karakterini canlandırarak profesyonel oyunculuğa geçiş yapmıştır. Filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi usta isimlerle birlikte rol almıştır.

BİLGE YENİGÜL KAÇ YAŞINDA?

20 Kasım 1996 tarihinde dünyaya gelen Bilge Yenigül, günümüz itibarıyla 29 yaşındadır.

BİLGE YENİGÜL NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Bilge Yenigül, köken olarak Bursa’lı bir aileye mensuptur.

BİLGE YENİGÜL NE İŞ YAPIYOR?

Bilge Yenigül, kariyerini birden fazla alanda sürdüren bir içerik üreticisidir. Modellik, oyunculuk ve sosyal medya fenomenliği kimliklerini bir arada taşıyan Yenigül, özellikle Instagram platformunda aktif olarak içerik üretmektedir.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bilge Yenigül (@bilgeyenigul)'in paylaştığı bir gönderi

Moda ve yaşam tarzı odaklı paylaşımlarıyla dikkat çeken Yenigül, aldığı endüstriyel tasarım eğitimini içeriklerine estetik bir bakış açısı olarak yansıtmaktadır. 2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Yenigül, akademik bilgisini dijital üretim süreçlerinde aktif şekilde kullanmaktadır.

Aynı zamanda uluslararası markalarla iş birlikleri gerçekleştiren Yenigül, dijital dünyada güçlü bir etki alanına sahiptir.