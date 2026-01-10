Cennetin Çocukları dizisinde sürpriz 2 ayrılık

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan, Cennetin Çocukları dizisinde önemli bir kadro değişikliği yaşanıyor.

Senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Soner Caner’in yaptığı projede önümüzdeki günlerde gerçekleşecek 2 ayrılığın detayları...

İLK VEDA 17. BÖLÜMDE GERÇEKLEŞECEK

Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizide 'Arife' karakterini canlandıran Bihter Dinçel, hafta başı ekrana gelecek 17. bölümde ekibe veda edecek.

DİZİYE VEDA EDEN BİR DİĞER İSİM

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, çekimleri Ayvalık’ta devam eden Cennetin Çocukları kadrosunda yeni bir veda daha yaşanacak. Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya ve Yurdaer Okur’un paylaştığı projede "Ayla" karakterine hayat veren Melisa Şenolsun, ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Bu vedanın kaçıncı bölümde gerçekleşeceği ise henüz netleşmiş değil.