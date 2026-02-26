'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun yerine Alperen Duymaz mı geliyor?

ALPEREN DUYMAZ'LA ANLAŞMA YAPILDI İDDİASI

Başrol karakteri "İskender"i kimin canlandıracağı merak konusu olurken, kulislerde önemli bir isim gündeme geldi. Snob Magazin'in haberine göre, rol için Taner Ölmez'in de adı geçse de yapımın yeni İskender'i olarak Alperen Duymaz'la anlaşıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.