'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun yerine Alperen Duymaz mı geliyor?
'Cennetin Çocukları' dizisinde başrol krizi çözülüyor. Hakkında yürütülen adli soruşturma nedeniyle kadro dışı kalan İsmail Hacıoğlu’nun ardından,, dizinin yeni başrolü için ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile görüşmeler hız kazandı.
Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları dizisinde oyuncu değişikliğine gidildi. Cennetin Çocukları dizisinde İskender rolüne hayat veren İsmail Hacıoğlu diziden ayrıldı.
İSMAİL HACIOĞLU 2 BÖLÜM DAHA EKRANDA OLACAK
Fragmandan sahneleri silinen İsmail Hacıoğlu'nun çekimleri tamamlanan iki bölümde ekranda olacağı, diğer bölümler için yeni oyuncu arayışına girildiği açıklanmıştı.
ALPEREN DUYMAZ'LA ANLAŞMA YAPILDI İDDİASI
Başrol karakteri "İskender"i kimin canlandıracağı merak konusu olurken, kulislerde önemli bir isim gündeme geldi. Snob Magazin'in haberine göre, rol için Taner Ölmez'in de adı geçse de yapımın yeni İskender'i olarak Alperen Duymaz'la anlaşıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
NE OLMUŞTU?
17 Şubat'ta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hacıoğlu, savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı" demişti.