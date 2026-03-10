Ceren Moray, Uzak Şehir kadrosuna dahil oldu

Uzak Şehir dizisi yayın hayatına başladığı günden bu yana pazartesi akşamlarının konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mardin’de çekimleri yapılan ve son dönemin dikkat çeken yapımlarından biri olan Uzak Şehir dizisi, yeni bir karakterle hikâyesini genişletmeye hazırlanıyor.

Uzak Şehir'in 54. bölüm fragmanı yayınlandı

55. BÖLÜM İTİBARIYLA DAHİL OLACAK

Kulislere yansıyan bilgilere göre dizinin ilerleyen sezonları için planlanan Meryem karakteri, senaryodaki gelişmeler nedeniyle daha erken bölümlere çekildi. Buna göre karakterin 55. bölüm itibarıyla hikâyeye dahil olması bekleniyor.

CEREN MORAY MERYEM KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

Dizide Cihan Albora’nın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Meryem karakterini oyuncu Ceren Moray canlandıracak.

CEREN MORAY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

5 Haziran 1985 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Ceren Moray, sanat hayatına çok küçük yaşlarda tiyatro eğitimi alarak başladı. İstanbul'a taşınmasının ardından Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitim gören ünlü oyuncu, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2009 yılında mezun oldu.

SERSERİ AŞIKLAR’DAN UZAK ŞEHİR’E

İlk televizyon deneyimini 2003 yılında "Serseri Aşıklar" dizisiyle yaşayan Moray, asıl çıkışını efsane gençlik dizisi Kavak Yelleri'ndeki "Su" karakteriyle yaptı. Ancak onu asıl yıldızlaştıran rol, O Hayat Benim dizisindeki fenomen karakter "Efsun" oldu. Ardından Avlu dizisinde canlandırdığı "Azra" karakteriyle dramdaki yeteneğini kanıtladı.

Ceren Moray’ın Özel Hayatı: Kiminle Evli?

Özel hayatıyla da dikkat çeken Ceren Moray, 2017 yılında Fransız Nico Brun ile dünya evine girmiş, 2022 yılında ise bu evliliğini noktalamıştı. Ünlü oyuncu, 2025 yılında Doğu Orcan ile hayatını birleştirerek yeni bir sayfa açtı.