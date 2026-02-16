Çetin Tekindor ve Baran Bölükbaşı “Çirkin” dizisinde buluşuyor

Televizyon dünyasında yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından biri olan "Çirkin" dizisi, oyuncu kadrosunu netleştirmeye devam ediyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 25 Film imzası taşıyan ve Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan projenin hazırlıkları sürerken, genç oyuncuların dikkat çeken isimlerinden Baran Bölükbaşı'nın da ekibe katıldığı kesinleşti. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturduğu yapımın çekimlerine bu ay sonunda başlanması planlanıyor. Dizi, odağına güçlü bir kadın dramını alarak izleyiciyi derin bir hikaye yolculuğuna çıkarmayı hedefliyor.



YALI ÇAPKINI'NDAN SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELEN İKİ İSİM



Baran Bölükbaşı, bu projede izleyicinin daha önce Yalı Çapkını dizisinde beraber rol almış olduğu usta bir isimle yeniden bir araya geliyor. Dizide Engin karakterine hayat verecek olan Bölükbaşı, usta oyuncu Çetin Tekindor’un canlandıracağı ‘Ökkeş’ karakterinin oğlu olarak kamera karşısına geçecek. İkilinin baba-oğul ilişkisi üzerinden şekillenecek olan sahneleri, şimdiden projenin merak uyandıran unsurları arasında yer alıyor. Hikayenin merkezinde ise "Çirkin" lakabıyla tanınan "Meryem Tunalı"nın, evlatlık olarak büyüdüğü evin oğluna duyduğu derin ve etkileyici aşk yer alıyor.





"ÇİRKİN" DİZİSİ KADROSUNDA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Dizinin geniş oyuncu kadrosu, hikayenin farklı katmanlarını temsil eden başarılı isimleri bir araya getiriyor. "Meryem" karakterini Derya Pınar Ak canlandırırken, Çağlar Ertuğrul "Kadir", Gözde Kansu "Hande" ve Olgun Toker ise "Ferhat" karakterleriyle kadroda yer alıyor. Baran Bölükbaşı’nın katılımıyla birlikte ana kadrosu tamamlanan dizi, bir yandan imkansız bir aşkın izini sürerken diğer yandan karakterlerin geçmişten gelen sırlarını ve aile bağlarını ekrana taşımaya hazırlanıyor.

