Ceyda Ateş, Luca Peros ve Müjde Uzman "Zarafel" filminin kadrosunda buluştu

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, yönetmenliğini Burak Kuka’nın üstlendiği, senaryosunu ise Elçin Sadıkoğlu’nun kaleme aldığı "Zarafel", izleyiciyi gizemli bir arkeolojik buluntunun merkezine davet ediyor.

Filmin hikayesi, bir kazı çalışması sırasında ortaya çıkarılan ve yapıma adını veren antik bir aynanın etrafında şekilleniyor. Boyutlar arası geçiş sağlayan ve yaşamını yitirenlerle bağ kurmaya aracılık eden bu metafizik nesne, etkileyici bir teknolojik altyapıyla beyazperdeye taşınıyor.





CEYDA ATEŞ HEM BAŞROLDE HEM YAPIMCI KOLTUĞUNDA



Uzun bir aradan sonra iddialı bir projeyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ceyda Ateş, bu yapımda yalnızca başrol oyuncusu olarak değil, aynı zamanda yapım ortağı kimliğiyle de yer alıyor. NS Production, Retropro ve Rahşan Felder ile birlikte yapımcılığı üstlenen Ateş, filmde Leyla karakterine hayat veriyor.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Hikayenin merkezindeki gizemi çözmeye çalışan karakterler, yerli ve yabancı isimlerden oluşan güçlü bir kadro tarafından canlandırılıyor. Filmde Luca Peros "Profesör Henry" karakteriyle yer alırken, Müjde Uzman "Havva Kadın", Beyti Engin "Tarihçi İhsan" ve Melih Selçuk ise "Orhan" rolleriyle hikayeye derinlik katıyor. Bu isimlere eşlik eden kadroda ayrıca Sinan Çatıkkaş (Yemni), Nihan Tüfekcioğlu (Nazlı), Uğur Özbağı (Ali), Fatih Yücebağ (Kahveci) ve Batuhan Alpay (Martin) gibi oyuncular bulunuyor.





GELECEK PLANLARI VE VİZYON HAZIRLIĞI



Görsel efektleri ve teknik hazırlık süreciyle türünün standartlarını yükseltmeyi hedefleyen "Zarafel", çekim aşamasını tamamladı. Merakla beklenen yapımın vizyon tarihi ve fragman detaylarının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.





