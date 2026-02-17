Charlie'nin Melekleri 50. yılında beyazperdeye dönüyor

Sony Pictures, popüler kültürün en sevilen yapımlarından biri Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels) serisini bir kez daha beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. 1970’lerin ikonik televizyon dizisinden uyarlanacak yeni film projesinin senaryosu için stüdyo, 'The Proposal' ve 'Crazy Rich Asians' gibi başarılı yapımların yazarı Pete Chiarelli ile anlaştı.