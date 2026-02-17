Charlie'nin Melekleri 50. yılında beyazperdeye dönüyor
Sony Pictures, 1970'lerin fenomen dizisi Charlie’nin Melekleri'ni (Charlie’s Angels) yeniden beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. Kült yapımın 50. yılı yaklaşırken, yeni projeye dair bilmeniz gereken her şey...
Sony Pictures, popüler kültürün en sevilen yapımlarından biri Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels) serisini bir kez daha beyaz perdeye taşımaya hazırlanıyor. 1970’lerin ikonik televizyon dizisinden uyarlanacak yeni film projesinin senaryosu için stüdyo, 'The Proposal' ve 'Crazy Rich Asians' gibi başarılı yapımların yazarı Pete Chiarelli ile anlaştı.
YENİ PROJEDE YER ALACAK İSİMLER
Henüz geliştirme aşamasının başında olan yapımda, senaristliğini yapan Pete Chiarelli’nin romantik komedi ve aksiyon türündeki deneyimi dikkat çekiyor. Yapım tarafında ise resmi bir açıklama gelmemekle birlikte, serinin 2000’li yıllardaki sinema başarısında pay sahibi olan Drew Barrymore ve şirketi Flower Films’in projeye dahil olabileceği belirtiliyor.
CHARLIE'NİN MELEKLERİ'NİN EKRAN YOLCULUĞU
Charlie’nin Melekleri, yarım asırlık tarihinde inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. Aaron Spelling imzalı orijinal dizi, 1976-1981 yılları arasında Farrah Fawcett gibi isimleri yıldıza dönüştürerek küresel bir fenomen haline gelmişti. Proje, 2000’li yılların başında Cameron Diaz, Drew Barrymore ve Lucy Liu’lu kadrosuyla modern aksiyon sinemasına taşındı ve gişede günümüz enflasyonuyla yaklaşık 500 milyon dolara tekabül eden büyük bir başarı yakaladı.
SERİNİN BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANAN YAPIMLARI
Serinin yakın dönemdeki 2011 yapımı televizyon dizisi ile Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın başrollerini paylaştığı, Elizabeth Banks yönetmenliğindeki 2019 yapımı sinema filmi, izleyicide karşılık bulamadı ve ticari başarısızlıkla sonuçlandı.