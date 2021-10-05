Cheetos ve HAYTAP iş birliği ile Sokak hayvanlarına 7 ilde ameliyathane ve bakımevi kuruluyor

Araştırma kuruluşu Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar Algısı” başlıklı kapsamlı araştırmanın sonuçları yepyeni bir sosyal sorumluluk projesinin doğmasını sağladı. Proje kapsamında Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Cheetos iş birliği sayesinde Türkiye'nin yedi şehrinin yedi farklı bölgesinde bulunan hayvan bakımevlerine ameliyathane kurulacak.

Ipsos’un 2021 Nisan ayında yaptığı “Türkiye’de Sokak Hayvanları ve Evcil Hayvanlar Algısı” başlıklı araştırma kampanyanın hazırlanmasında yol gösterici oldu. Türkiye’nin en geniş kapsamlı sokak hayvanları algı araştırmasından çıkan sonuçlar toplumun büyük kesiminin sokak hayvanlarına olumlu baktığını gösterdi.

Araştırmaya katılanların %60’ı sahiplendiği veya evinde baktığı bir hayvan olduğunu söyledi. Bu hayvanların %50’sini kediler, %34’ünü köpekler, %32’sini muhabbet kuşları oluşturuyor. Hayvan sahiplendiğini veya evinde baktığını söyleyenlerin %69’u ise bunun bir iki yıl veya daha yakın bir zamanda gerçekleştiğini ifade etti. Bu sonuç pandemi döneminde hayvan sahiplenenlerin ve evlerinde bakanların sayısının hızla arttığını ortaya koyuyor. Sahiplendiği veya baktığı hayvan olmayanların gerekçelerinin başında ise yaşadıkları evin veya muhitin müsait olmaması ile temizlik ve sağlık kaynaklı endişeler geliyor.

Soruları yanıtlayanların %97’si evcil hayvanların sahiplenilmesini son derece olumlu veya oldukça olumlu bulurken, %99’u da insanların sokak hayvanlarını beslemesini son derece olumlu veya oldukça olumlu bulduğunu ifade etti. Katılımcılara göre sokak hayvanlarının ihtiyaçları arasında beslenme, barınma, sağlık ve can güvenliği öne çıkıyor. Katılımcıların %97’si sokak hayvanlarının ihtiyaçları konusunda markaların sorumluluk alması gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların sadece 3’te 1’i hayvanlar konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu biliyor. Bu alanda en çok tanınan sivil toplum kuruluşlarından olan HAYTAP’ı bile hiç duymadığını ifade edenlerin oranı %38 oldu. Bu sonuçlar sokak hayvanları ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları konusunda farkındalığın ne kadar düşük olduğunu ortaya koydu.

Kasım ayı sonuna kadar Cheetos’un sattığı ürünlerden oluşturulan kaynakla öncelikli olarak 7 ilçede hayvan bakımevleri için ameliyat malzemeleri tedarik edilecek. HAYTAP ekiplerinin ihtiyaç tarama operasyonları sonucu destek verilmesi öngörülen hayvan bakımevlerinin yer aldığı ilçeler ve bunların bağlı oldukları iller şöyle: Eynesil / Giresun, Avanos / Nevşehir, Datça / Muğla, Ovacık / Tunceli, Ünye / Ordu, Çanakkale merkez ve Iğdır merkez. Kampanya ile bu illerde yaralı ve hasta sokak hayvanlarının sağlıklarına kavuşması desteklenmiş olacak.

Türkiye’nin ilk Hayvan Bakımevi Haritası



Kampanyanın farkındalık yaratmayı amaçlayan ayağında ise Cheetos web sitesinde ‘’Cheetos Pati haritası” hazırlandı. Sitede yer alan interaktif harita Türkiye’nin ilk hayvan bakımevi haritası olma özelliğini taşıyor.

Harita üzerinde Türkiye’deki tüm bakım evlerinin yerleri gösteriliyor ve adresleri bulunuyor. Hayvan severler haritada istedikleri ili seçerek buradaki hayvan bakımevleri konusunda bilgi alıyorlar. İlgilendikleri bakımevinin adresini ve oraya nasıl gidileceğini öğreniyorlar. Böylece hayvan sahiplenmek isteyenler bu bakımevlerini ziyaret ederek patili dostlarıyla buluşabiliyor.