Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'i buluştan 'Anne Yarısı' dizisinden ilk kare

Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği Anne Yarısı dizi ekibi bugün İzmir’de Burcu Özberk’in hayat verdiği Zeynep’li sahnelerle çekimlere başladı. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in yazdığı dizi 10 Ağustos itibarıyla Kapadokya’ya taşınacak.

Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu Anne Yarısı dizisinin çekimleri başladı. Dizi setinden yeni kareler geldi...

ANNE YARISI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

ANNE YARISI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.