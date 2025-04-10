Çikolata Festivali: Tatlı bir yolculuk Küçük Çiftlik Park’ta başlıyor

Çikolata tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Çikolata Festivali, bu yıl da lezzet, eğlence ve keşif dolu anlarla ziyaretçilerini Küçük Çiftlik Park’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Çikolatanın büyüleyici dünyasına adım atacağınız bu özel etkinlik, her yaştan katılımcıya hitap eden renkli aktivitelerle dolu olacak. Üç gün sürecek festivalde, özel tadım stantlarında en kaliteli ve özgün çikolata çeşitlerini keşfedebilir, interaktif atölyelerde kendi çikolatanızı yapmayı öğrenebilir ve çikolata sanatı sergileriyle bu tatlının estetik boyutunu deneyimleyebilirsiniz.