Çirkin dizisinin 4. bölümünde neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Star TV’nin iddialı yapımı Çirkin, 19 Nisan Pazar akşamı 4. bölümüyle ekrana geldi. İşte "Çirkin" dizisinin son bölümünde yaşanan tüm gelişmeler...
hikayenin gidişatını önemli ölçüde değiştirdi. Meryem'in Kadir'i koruma girişimi ve Kadir'in de buna karşılık suçu üstlenmesi, ikili arasındaki yakınlığı artırırken yeni sorunların da önünü açtı.
LALE'NİN ELİNDEKİ GİZLİ KAYITLAR
Meryem, Kadir’in hapse girmesini önlemeye çalışırken Lale’nin elindeki gizli kayıtlar nedeniyle zor durumda kaldı. Bu kayıtlar Meryem için ciddi bir güvenlik riski oluştururken, olayların gidişatını daha karmaşık bir hale getirdi.
BÜYÜK SIR ORTAYA ÇIKTI
Kadir ve Meryem’in gizli tuttuğu gerçek, beklenmedik bir şekilde deşifre oldu. Tarık’ın bir fotoğraf stüdyosunda karşılaştığı kare, saklanan tüm gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Bu durumun, ihanet konusundaki sert tavrıyla bilinen Ökkeş tarafından öğrenilmesi, Kadir için süreci daha da zorlaştırdı.
TARIK VE ZOR KARARI
Bölümün dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise Tarık tarafında yaşandı. Gerçekleri anlatması için kendisine verilen süre dolan Tarık, zor bir kararla baş başa kaldı. Tarık’ın bu aşamadaki tercihi, hem Kadir’in hem de Meryem’in geleceği üzerinde belirleyici bir rol oynadı.