Clubhouse nedir? Android’de var mı? Davetiye nasıl alınır?

Son günlerin popüler platformu: Clubhouse... Peki, nedir bu Clubhouse? Clubhouse, Alpha Exploration Co. yazılım şirketi tarafından geliştirilen ve 2020 yılında kullanıma sunulan, sadece davetiyeyle giriş yapabildiğiniz, sesli şekilde sohbet edebildiğiniz bir sosyal medya platformudur. Peki, Clubhouse'a nasıl üye olunur? Davetiye gerekli mi? Clubhouse nasıl kullanılır? Yakından bakalım:

Clubhouse'a Nasıl Üye Olunur?

Nisan ayında lansmanı yapılan Clubhouse özellikle aldığı yatırımlarla dikkat çekti ve ardından dokuz ay gibi kısa bir sürede, Aralık 2020’de neredeyse 600 bin kullanıcıya ulaştı. Bu başarının ardından davetiyeyle katılım zorunluluğunu henüz kaldırmadı. Anlayacağınız “Clubhouse için davetiye bulmak zorunlu mu?” sorusunun cevabı ne yazık ki evet! Davetiyeniz olmadan bu uygulamaya üye olmak isterseniz bekleme listesine giriyorsunuz. Clubhouse’a üye olmak için uygulamayı kullanan bir üyeden davetiye almanız gerekiyor.

Clubhouse Nasıl Kullanılır?

Kullanıcıların sesli sohbet odaları üzerinden iletişim kurmasını sağlayan sistemiyle diğer sosyal medya platformlarından ayrılan Clubhouse, artık telefonun klavyesiyle uzun uzun uğraştırmadan iletişim kurmamızı sağlayacak gibi görünüyor. Üstelik Clubhouse’da Facebook, Instagram, Twitter ve TikTok’tan farklı olarak video veya fotoğraf paylaşma özelliği yok, sohbet odalarında ilginizi çeken bir konu varsa dahil olup sesli şekilde etkileşime girebiliyorsunuz. Her sesli sohbet odasının bir moderatörü var ve aslında Zoom ve Teams toplantılarından alıştığımız gibi sanal olarak el kaldırıp sohbete dahil olabiliyorsunuz ya da dinlemeye devam edebiliyorsunuz. Sadece sesiniz, profil fotoğrafınız ve dilerseniz diğer sosyal medya platformlarınızın linkini paylaştığınız bir profiliniz var. Bu kadar! Halihazırda gerçekleşmekte olan konuşmaları dinleyebilir, bunlara katılabilir veya kendi sohbetinizi başlatabilirsiniz. Tamamen size kalmış.

Clubhouse Android Telefonlarda Var Mı?

Clubhouse’un uygulamasının bir sıkıntısı var! Eğer Android telefonunuz varsa ve Clubhouse’u indirmek için Google Play Store’da arama yapacaksanız, şu an için bulacağınız alternatifler Clubhouse’un kendisi değil taklitleri olacak. Çünkü Clubhouse sadece iOS kullanıcıları için kullanımıa açılmış durumda. Yani Clubhouse Android telefonlarda kullanılamıyor. Ancak yakın gelecekte yeni bir güncellemeyle Android telefonlarda da Clubhouse kullanılabilecek.

Clubhouse'a Kimler Üye Olabilir?

Son birkaç haftada iyice popüler hale gelen Clubhouse’da sinema, televizyon, eğlence ve sosyal medya dünyasından birçok ünlü isim de yerini aldı bile. Örneğin Gülben Ergen, “sesimizi duyurabileceğimiz farklı bir platform” oluştuğu için çok mutlu olduğunu yine bir Clubhouse sohbetinde dile getirirken, genç neslin sevdiği birçok Influencer da çeşitli sohbet odalarına katılıp kendileri de konuşmalar başlatabiliyor. Tabii sadece Türkiye’den değil, akın akın dünyanın her yerinden ünlü isimler Clubhouse’a üye olmaya ve etkin şekilde kullanmaya başladı. Bu akım o kadar hızlı şekilde büyüdü ki, Henüz 10 ay önce kurulan Clubhouse’un piyasa değerinin bir milyar dolara ulaştığı konuşuluyor.