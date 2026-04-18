Coachella’da sürpriz düet: Madonna ve Sabrina Carpenter’dan unutulmaz performans

İkili, Boğa burcundaki Yeni Ay’ın astrolojik etkileri üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra Madonna; Sabrina Carpenter'ın yaklaşık 1,52 metrelik boyuna atıfta bulunarak, ilk kez kendisinden daha kısa biriyle sahne aldığını “Bana bu deneyimi yaşattığın için teşekkürler” sözleriyle esprili bir şekilde ifade etti.

Performans, "Like A Prayer" düeti ile sona erdi.

Madonna'nın Coachella geçmişi, 2006'daki Sahara Sahnesi performansına ve 2015'te Drake'in sahnesine konuk olduğu o viral ana kadar uzanıyor.