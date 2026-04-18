Coachella’da sürpriz düet: Madonna ve Sabrina Carpenter’dan unutulmaz performans
Pop müziğin efsane ismi Madonna ve son dönemin yükselen yıldızı Sabrina Carpenter, Coachella’da ilk kez bir araya gelerek iki farklı kuşağı aynı sahnede buluşturdu. Festivalde en son 20 yıl önce sahne alan Madonna, Carpenter ile sergilediği bu sürpriz performansla unutulmaz anlara imza attı...
Kaliforniya’nın Indio kentindeki Empire Polo Club’da 10 Nisan’da başlayan
Coachella Vadisi Müzik ve Sanat Festivali, ikinci haftasında tarihi anlardan birine ev sahipliği yaptı. Festivalin sekizinci günü olan 17 Nisan Cuma gecesi, ana sanatçı olarak sahne alan Sabrina Carpenter, izleyicileri şaşırtan bir konuk ağırladı.
Daha önce aynı sahneyi paylaşmamış olan Sabrina Carpenter ve popun ikonik ismi Madonna, cuma gecesi gerçekleştirdikleri bu ilk ortak performansla festivalin en çok konuşulan anlarına imza attılar.
Madonna'nın festivalde sahne alacağına dair günlerdir süregelen söylentiler sanatçının, Coachella'nın bu yılki ana sanatçısı olan Sabrina Carpenter ile beraber performans sergilemesiyle gerçekleşmiş oldu.
Madonna, bu sürprizinden kısa bir süre önce, 2005’teki efsanevi albümünün devamı niteliğindeki "Confessions II"nin geleceğini resmen doğrulamıştı.
“SANKİ BİR DÖNGÜ TAMAMLANMIŞ GİBİ”
Sabrina Carpenter 'Juno' isimli şarkısını bitirirken, 'Vogue' parçasının klasikleşen girişiyle birlikte Madonna sahneye çıktı. Benzer tarzları yansıtan dantel işlemeli korseleriyle görsel bir uyum yakalayan ikili; önce 1990 yapımı hit parça 'Vogue'u, ardından sanatçının yeni albümünden 'I Feel So Free'yi seslendirdi.
Madonna, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada bu anın kendisi için duygusal önemini şu sözlerle aktardı:
"Tam 20 yıl önce bugün Coachella'da performans sergilemiştim; dans
sahnesindeydim ve 'Confessions On A Dance Floor: Part I'i Amerika’da ilk kez o zaman seslendirmiştim. Bu benim için müthiş bir heyecandı. 20 yıl sonra tekrar burada olmanın ne kadar büyük bir heyecan olduğunu hayal edebilirsiniz... Sanki bir döngü tamamlanmış gibi, biliyorsun; benim için çok anlamlı.”
“BANA BU DENEYİMİ YAŞATTIĞIN İÇİN TEŞEKKÜRLER”
İkili, Boğa burcundaki Yeni Ay’ın astrolojik etkileri üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirdikten sonra Madonna; Sabrina Carpenter'ın yaklaşık 1,52 metrelik boyuna atıfta bulunarak, ilk kez kendisinden daha kısa biriyle sahne aldığını “Bana bu deneyimi yaşattığın için teşekkürler” sözleriyle esprili bir şekilde ifade etti.
Performans, "Like A Prayer" düeti ile sona erdi.
Madonna'nın Coachella geçmişi, 2006'daki Sahara Sahnesi performansına ve 2015'te Drake'in sahnesine konuk olduğu o viral ana kadar uzanıyor.