'Çocuğunuzun ileride başarılı olacağını gösteren 5 özellik'

3. Bir tutkuları vardır

"Çocukların bizi memnun etmeye çalışması yerine, onlar için en anlamlı olan şeyleri keşfetmelerini istiyoruz. Robert Stephens, çocukluk tutkusunu girişimci başarıya dönüştüren birine mükemmel bir örnektir: Bir şeyleri düzeltmeyi seven çocuk, bir şeyleri tamir eden bir şirket kurdu. 24 yaşında, daha sonra 3 milyon dolara sattığı bir onarım şirketi olan Geek Squad’ı kurdu. Stephens’ın ailesi sürekli olarak tutkusunu destekledi ve kendi seçimlerini yapması için ona güvendi ve o da kendi yeteneklerine inanmayı öğrendi"