Çocuklar için keyifli aktiviteler HP Baskı Dünyası’nda!

Çocukların artık dijital dünya ve ekran ile olan ilişkileri arttı; ders dışında da oyun ve eğlence amacıyla ekran karşısında geçirdikleri süreler uzadı. HP oluşturduğu Baskı Dünyası platformu ile eskisi gibi dışarıya çıkıp oyun oynayamayan ve ekran başında çok uzun süreler geçiren çocuklara alternatif aktiviteler sunuyor. Basılabilir aktiviteler, çalışma sayfaları, eğitim içerikleri ile HP, ailelere, çocuklarının ekran karşısında geçirdikleri süreleri azaltmaya yardımcı oluyor ve çocukların eğlenmesine ve öğrenmesine katkı sağlıyor.

Okul öncesi 3-4 yaş ile 10 yaş arası, çocuğun yolculuğunda kritik öneme sahip. Bu dönemde çocuklar hızlı bir değişim ve gelişim içindeler. HP oluşturduğu Baskı Dünyası Platformu ile haftalık çalışma sayfası tabanlı öğrenim şeklinde düzenlenen yapılandırılmış içeriği ile çocukların temel kavramları algılamasına ve olumlu öğrenme alışkanlıkları oluşturulmasına yardımcı oluyor.

3-6 yaş arasındaki çocuklar için Maşa ve Ayı oyunları, 5 Farkı Bulun, Koca Ayı ile Minibüsü Bulun, Resmi Tamamlayın, Yapbozu Rakamlara Göre Düzenleyin eğlenceli aktivitelerden bazıları. 7-10 yaş için Tatlı Su Yunusu, Matilda-Kelime Bulmaca Oyunu ve Baskıları alınabilen Doğum günü Serisi Çantalar; 11 yaşından büyükler içinse Çapraz Bulmacalar ve mandala boyama aktiviteleri bulunuyor.

Kendi alanında uzman kişilerce hazırlanmış HP Dünyası içerikleri TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda) nitelikli eğitim desteği alan çocuklar tarafından da kullanılıyor. AÇEV’in (Anne Çocuk Eğitim Vakfı) çocuklar için eşit bir başlangıç ilkesiyle hazırlamış olduğu Oyun Zamanı Kitapçığı da yine HP Baskı Dünyası’nda.

Evde aileler veya çocuklar resim, ödev veya herhangi bir doküman basmak istediğinde ise HP Smart Tank, "yazıcının kartuşu bitecek" derdi olmadan özgürce kullanılabiliyor. Düşük maliyetli ve zahmetsiz bir baskı çözümü arayan aileler ve girişimciler için ideal bir yazıcı.

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