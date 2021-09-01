Çocuklar okula hazır mı?

1. Sağlıklı beslenmeye devam

Aşılanma süreci devam ediyor olabilir ama çocukları sonbahar ve kış soğuğunda, grip salgınlarından korumak artık daha önemli. Bu yıl okula dönüş aşaması her zamankinden daha özenli olmak durumunda. Beslenme çantası için bol vitaminli, mineralli, besleyici, özenli bir beslenme planı hazırlamalısınız. Örneğin, salamlı bir sandviç hazırlayacaksınız, bolca sebze ve peynir gibi zengin vitamin ve mineral kaynağı eklemeleri unutmamalı ve hatta tereyağ gibi sağlıklı kaloriyi de sandviçe eklemelisiniz.

2. Ayak sağlığına dikkat

1.5 senedir evde oturarak ders çalışmaya alışan çocukların hem ayakları büyüdü hem de vücut ağırlıkları arttı. Yani artık o minik ayaklar daha fazla yük taşıyacak. Üstelik okul çantası da omuzlarına bindiğinde bu yük daha da artacak. Dolayısıyla okul ayakkabısı seçerken, sağlıklı bir taban yapısı olmasına özen göstermelisiniz. Güvenilir markalardan ve çocuğun taşıyacağı yüke destek olacak modeller seçmenizi tavsiye ederiz.

3. Dijital alt yapınızı kurun

Çocukların virüse karşı bilinci olsa bile kendilerini her zaman doğru şekilde koruyabilmeleri mümkün değil. Gün içinde ona ulaşabilmek, görüntülü görüşme yapmak, önlemleri hatırlatmak, günü nasıl geçiyor diye sormak, çocukları sıkmadan ve boğmadan gerekli kontrolleri yapmak önemli. Bu nedenle, minik bir akıllı telefon, kulaklık gibi ihtiyaçların yanında, ders çalışmasını kolaylaştırmak için tabletler edinmek ve bu tabletlerin içine gerekli eğitim uygulamalarını kurmak, okul öncesindeki önemli mesailerinizden biri olacak.

4. Yeni uyku düzeni

Yazdan kalan koşturmacalı, video oyunlu ve film/youtube seyretmeli geniş eğlence düzeni artık bitiyor. Yeterince uyku alamayan çocuğun okulda derslere yoğunlaşması çok zorlaşır. Günde en az 10 saat uykusunu alacak şekilde, akşamları yatmaya alışmasını sağlamanız gerekiyor. Bu amaçla, akşam yemeklerine ayran, yoğurt, kekik, ıhlamur gibi besinlerden de destek alabilirsiniz. Uykusu bir kez düzene oturdu mu, günlük yaşamı da sağlıklı şekilde akmaya devam edecek.