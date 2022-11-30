Çöp Adam dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? Çöp Adam dizisi gerçek hikaye mi?

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenilen Çöp Adam dizisi, ilk fragmanıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Güçlü oyuncu kadrosuyla bugün izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan Çöp Adam dizisinin oyuncuları, konusu ve fragmanına yakından bakalım...

ÇÖP ADAM DİZİSİ KÜNYE

Kanal: STAR

Yayın günü: 30 Kasım Çarşamba 20:00

Dizinin özeti: Dizi, sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

Başrol oyuncuları: Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın

Senaryo: Melek Gençoğlu ve Su Ersöz

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NE?

Tamer ve Peri büyük aşkları için birçok sınavdan geçeceklerdir. Tamer aslında Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratmıştır. Saplantılı aşkı olan Tamer, zamanla sevgisini daha yumuşatacak ve duygusal bağa dönüştürecektir.

ÇÖP ADAM DİZİSİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri’nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Çöp Adam dizisi 30 Kasım Çarşamba günü Star TV ekranlarında yayına girecek.

ÇÖP ADAM DİZİSİ OYUNCULARI

Engin Altan Düzyatan,

Elçin Sangu,

Sedef Avcı,

Füsun Demirel,

Salih Kalyon,

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu,

Hülya Şen,

Cankat Aydos,

Büşra Çam,

Şeyda Terzioğlu,

Gülizar Nisa Uray,

Eylül Uğan,

Sinan Albayrak.

ÇÖP ADAM DİZİSİ FRAGMANI