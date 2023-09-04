Çöp Adam dizisine iki yeni oyuncu dahil oluyor

Ünlü psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu imzasını taşıyarak Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan, Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrol oynadığı "Çöp Adam" dizisinin 2. sezon çekimleri 5 Eylül'den sonra başlayacak. Dizisinin başrol oyuncuları dahil, oyuncu kadrosunda büyük değişiklikler oldu. Diziye yeni sezonda iki yeni oyuncu dahil oldu.

Derya Alabora ve Aytek Şayan kadroda

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ‘Masumiyet’ filmi ve ‘Şaşıfelek Çıkmazı’ adlı diziyle tanınan usta oyuncu Derya Alabora, ‘Çöp Adam’ dizisinin kadrosuna katıldı. Oyuncu Alabora’nın ‘Viran’ rolünü oynayacak.

Dizinin diğer yeni oyuncusu ise Aytek Şayan oldu. Son olarak Netflix’in başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı ‘Kübra’ dizisinde ‘Gökhan’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Şayan, ‘Çöp Adam’da ‘Sarp’ karakterini oynayacak.

Yönetmenliğini Çağrı Vila Lostuvalı’nın üstlendiği ‘Çöp Adam’ dizisinde yaşanan senarist değişikliği beraberinde yeni oyuncuları getirirken, yeni sezonda daha çok aksiyonu bol sahneler çekileceği iddia ediliyor.