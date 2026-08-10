Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, heyecan dolu 11. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme oturdu. Aras, Leyla ve Teoman üçgeninde tırmanan gerilimin ardından, gözler 12. bölümde yaşanacak kritik gelişmelere çevrildi. Peki, yeni bölümde dengeler nasıl değişecek? İşte detaylar…
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'de yeni bölüm heyecanı sürüyor. Dizinin 12. bölümünde yaşanacak gelişmeleri merak eden izleyiciler, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor.
Kanal D’nin pazar akşamlarına damga vuran gençlik ve dram dizisi Daha 17, yayınlanan son bölümünün ardından heyecanı zirveye taşıdı. Başrollerinde Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk ve Dilara Aksüyek gibi isimlerin yer aldığı Pastel Film imzalı yapımda gözler 12. bölüm tanıtımına çevrilmişti.
Daha 17'nin 12. bölümünün 16 Ağustos 2026 Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelecek. İşte fragman...
Daha 17 11. bölümde neler oldu?
Daha 17'nin 11. bölümünde Aras'ın geçmişine yönelik araştırmaları ve Leyla ile arasındaki ilişki önemli bir noktaya taşındı. Aras'ın Akkaya Ailesi'yle karşı karşıya gelmesi, yaşanan gerilimin daha da büyümesine neden oldu.
Aras, aşkı ile sevdiklerinin güvenliği arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalırken Leyla da Aras'ın kendisinden sakladığı büyük sırrın peşine düştü. Leyla'nın Aras'a olan güvenini sorgulamaya başlaması, ikili arasındaki ilişkinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.