Daha 17 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Daha 17 11. bölümde neler oldu?

Daha 17'nin 11. bölümünde Aras'ın geçmişine yönelik araştırmaları ve Leyla ile arasındaki ilişki önemli bir noktaya taşındı. Aras'ın Akkaya Ailesi'yle karşı karşıya gelmesi, yaşanan gerilimin daha da büyümesine neden oldu.

Aras, aşkı ile sevdiklerinin güvenliği arasında zor bir seçim yapmak zorunda kalırken Leyla da Aras'ın kendisinden sakladığı büyük sırrın peşine düştü. Leyla'nın Aras'a olan güvenini sorgulamaya başlaması, ikili arasındaki ilişkinin geleceğine dair soru işaretlerini artırdı.