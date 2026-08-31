Daha 17 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teoman ve Aras'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak mı?

Daha 17 15. bölüm fragmanda ne oluyor?

Daha 17'nin yeni bölümünde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Doğukan'ın gerçek yüzüyle yüzleşen Leyla, radikal bir karar alarak onunla olan tüm iletişimini kesiyor.

Ancak Leyla'nın bu tavrını kabullenemeyen Doğukan, soluğu okulda alıyor. Leyla'nın karşısına dikilerek zorla özür dilemesini isteyen Doğukan, genç kızı çekiştirmeye başlayınca olay bir anda kontrolden çıkıyor.