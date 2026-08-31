Daha 17 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teoman ve Aras'ın kardeş olduğu ortaya çıkacak mı?
Ekranların sevilen dizisi Daha 17, merakla beklenen 15. bölüm 1. fragmanını izleyicileriyle buluşturdu. Yayınlanan yeni tanıtımda okulda patlak veren büyük kavga tüm dengeleri altüst ederken; Şebnem’in gizli konuşmasına şahit olan Aras’ın aldığı radikal karar bölüme damga vuruyor. Peki, Daha 17 yeni bölümde izleyiciyi neler bekliyor? Teoman ile Aras gerçekte kardeş mi? İşte 15. bölüm fragmanından öne çıkanlar ve merak edilen tüm ayrıntılar…
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve her hafta izleyiciyi ekrana kilitleyen Daha 17 dizisinin heyecanla beklenen 15. bölüm 1. fragmanı yayınlandı
Daha 17 15. bölüm fragmanda ne oluyor?
Daha 17'nin yeni bölümünde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Doğukan'ın gerçek yüzüyle yüzleşen Leyla, radikal bir karar alarak onunla olan tüm iletişimini kesiyor.
Ancak Leyla'nın bu tavrını kabullenemeyen Doğukan, soluğu okulda alıyor. Leyla'nın karşısına dikilerek zorla özür dilemesini isteyen Doğukan, genç kızı çekiştirmeye başlayınca olay bir anda kontrolden çıkıyor.
Yaşanan zorbalığa ilk tepkiyi Deniz gösterse da gerilim yatışmıyor. Doğukan'ın davranışlarını gören Teoman, öfkesine hakim olamayarak Doğukan’a saldırıyor. İkili arasında başlayan sert kavga kısa sürede büyüyor.
Doğukan'ın Teoman'a vurduğunu gören Aras ise daha fazla sessiz kalamıyor. Teoman'ı korumak adına kavgaya dahil olan Aras’ın hamlesiyle okulda tansiyon adeta tavan yapıyor.