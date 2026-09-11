Daha 17 16. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
Pazar akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Daha 17, temposu düşmeyen hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Bu hafta 16’ncı bölümüyle yayınlanacak olan fenomen yapımda, uzun süredir merakla beklenen büyük sır nihayet gün yüzüne çıkıyor. Yeni bölüm öncesi paylaşılan 16. bölüm 2. fragmanı, çarpıcı sahneleriyle kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. İşte Daha 17 yeni bölüm fragmanından öne çıkan detaylar…
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Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.
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Pazar akşamlarına damga vuran fenomen dizi bu hafta 16. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı büyük ses getirirken büyük sırrın ortaya çıkması tüm izleyenleri heyecanlandırdı.
Serhat'ın kanlar içinde yerde yatarken, Teoman'ın elinde kanlı bir şişeyle görülmesi akıllara "Teoman katil mi oldu?" sorusunu getirdi.
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Yıllardır beklediği kavuşmanın heyecanını yaşayan Aras'ın mutluluğu, yerde hareketsiz yatan Serhat'ı görmesiyle yerini büyük bir şoka bıraktı.
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