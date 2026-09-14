Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17, 17. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı
Elele Online

Elele Online

Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, yeni bölümüyle ekrana geldi. Daha 17 16. bölümde yaşanacaklar merak ediliyordu.

11 yıldır her yerde aradığı kardeşini bulan Aras'ı sakinleştirmek Hakan'a düştü. Çok geçmeden Hakan'ın adamları duruma müdahale etti. Aras, Hakan'ın adamlarını etkisiz hale getirmeyi başardı ve tutulduğu yerden kaçtı.Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı - Resim : 1

Öte yandan 'Kralın maçı'nı organize eden Teoman, etrafını saran onlarca kişinin önünde Aras'ı dövdü. Teoman'ın hiçbir hamlesine karşılık vermeyen Aras, ona gerçekleri anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Daha 17'nin 17. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. Fragmanda Aras, Teoman'a sarılıyor! Aras'tan Teoman'a "Daha sık görüşeceğiz!" demesiyle de dikkat çekiyor.

Leyla, çocukken Teoman'ı gökten gelmiş gibi çizdiği resmi Aras'a gösteriyor.

DAHA 17 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öte yandan Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı.

 

 