Kanal D'nin sevilen dizisi Daha 17, yeni bölümüyle ekrana geldi. Daha 17 16. bölümde yaşanacaklar merak ediliyordu.

11 yıldır her yerde aradığı kardeşini bulan Aras'ı sakinleştirmek Hakan'a düştü. Çok geçmeden Hakan'ın adamları duruma müdahale etti. Aras, Hakan'ın adamlarını etkisiz hale getirmeyi başardı ve tutulduğu yerden kaçtı.

Öte yandan 'Kralın maçı'nı organize eden Teoman, etrafını saran onlarca kişinin önünde Aras'ı dövdü. Teoman'ın hiçbir hamlesine karşılık vermeyen Aras, ona gerçekleri anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Daha 17'nin 17. bölüm fragmanı da hemen yayınlandı. Fragmanda Aras, Teoman'a sarılıyor! Aras'tan Teoman'a "Daha sık görüşeceğiz!" demesiyle de dikkat çekiyor.

Leyla, çocukken Teoman'ı gökten gelmiş gibi çizdiği resmi Aras'a gösteriyor.

DAHA 17 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Öte yandan Daha 17 17. bölüm fragmanı yayınlandı.