Daha 17 2. bölümde neler oldu, 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oğlunun hapse girmesini istemeyen Şebnem, Teoman yerine Kutay'ın suçu üstlenmesini sağladı.

Aras kendine gelir gelmez karşısında Hakan'ı buldu. İki çocuk arasında neler yaşandığını anlamaya çalışan Hakan'ın merak ettiği bir konu da Aras'ın şikayetçi olup olmayacağıydı...

Önce Teoman'ın kolunda gördüğü karga dövmesi, ardından da Hakan'ın sözleri... Aras'ın kafası her geçen dakika biraz daha karıştı.

Hakan, Şebnem'i arayarak Aras'ın şikayetçi olmayacağını söyledi.