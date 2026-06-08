Daha 17 2. bölümde neler oldu, 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Henüz 5 yaşında ailesiz kalan ve hayattaki tek tutanağı olan kardeşini aramak için Bodrum’a gelen 17 yaşındaki Aras’ın mücadelesi kalbimizi burkmaya devam ediyor. 2. bölümüyle ekranlara gelen Daha 17'de neler yaşandı, 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...
Daha 17, 2. bölümde; Aras'ı yenemeyeceğini anlayan Teoman, onu bıçakladı. Aras hemen hastaneye kaldırılırken; Teoman panikle eve döndü ve annesinin onları dinlediğinden habersiz yaptıklarını Kutay'a anlattı.
Oğlunun hapse girmesini istemeyen Şebnem, Teoman yerine Kutay'ın suçu üstlenmesini sağladı.
Aras kendine gelir gelmez karşısında Hakan'ı buldu. İki çocuk arasında neler yaşandığını anlamaya çalışan Hakan'ın merak ettiği bir konu da Aras'ın şikayetçi olup olmayacağıydı...
Önce Teoman'ın kolunda gördüğü karga dövmesi, ardından da Hakan'ın sözleri... Aras'ın kafası her geçen dakika biraz daha karıştı.
Hakan, Şebnem'i arayarak Aras'ın şikayetçi olmayacağını söyledi.
Oğluna olayın kapandığının haberini veren Şebnem, Teoman'ın tepkisi ile şoke oldu:
"Beni ezmeye çalışıyor"
Yaşananları internetten okuyan Leyla, Aras'ı ziyaret için hastaneye gitti; babasının itirazlarına rağmen onunla görüşmeyi başardı.
Leyla'nın kimseye haber vermeden hastaneye gittiğini öğrenen Şebnem'in kızına tepkisi büyük oldu.
Önce Hakan'ın cebinde bulduğu test, ardından Teoman'ın başına gelenler Şebnem'in gerginliğini arttırdı.