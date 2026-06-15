Daha 17 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Daha 17 son bölümde neler oldu?
Kanal D ekranlarının taze kanı, yayınlandığı ilk günden bu yana gençlik enerjisi ve gizem dolu hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyen yeni dizisi "Daha 17", dün akşam yayınlanan 3. bölümüyle yine sosyal medyanın zirvesine oturdu. Peki, Daha 17 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Daha 17 son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Gençlik ve dram türünü bir araya getiren Daha 17, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki Daha 17 yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Daha 17 son bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Daha 17 dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Aras'ın kardeşini bulmak için haberi yazan gazetecinin yanına gittiği görülüyor. Teoman'ın ise bazı şeylerden şüphelenmeye başladığı fragmanda yer aldı. Bu durum karşısında Şebnem ve Hakan'ın yapacağı hamleler yeni bölümde kritik önem arz edecek.
DAHA 17 4. BÖLÜM FRAGMANI
DAHA 17 SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Son bölümde Aras, kardeşine ulaşma umuduyla gittiği adreste karşısında Teoman'ı buldu. Teoman'ın Aras'ın geçmişine dair bildikleri, genç adamı derinden etkilerken ikili arasında duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
Öte yandan Bodrum'da kaçak konumunda bulunan Aras'ın hareket alanı giderek daraldı. Kardeşine ulaşabilmek için kendisine mesaj gönderen kişiyi bulmaya çalışan Aras, aradığı kişiye ulaşmakta zorlandı. Zamanın aleyhine işlediğini fark eden Aras için işler daha da karmaşık bir hal aldı.
Aras'ın Bodrum'da kalabilmesi için devreye giren Leyla ise ailesine karşı büyük bir risk aldı. Sevdiği kişinin yanında olabilmek adına önemli bir kumar oynayan Leyla'nın bu kararının sonuçları ise hem kendisini hem de çevresindekileri etkileyecek gibi görünüyor.