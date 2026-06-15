Daha 17 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Daha 17 son bölümde neler oldu?

Aras'ın Bodrum'da kalabilmesi için devreye giren Leyla ise ailesine karşı büyük bir risk aldı. Sevdiği kişinin yanında olabilmek adına önemli bir kumar oynayan Leyla'nın bu kararının sonuçları ise hem kendisini hem de çevresindekileri etkileyecek gibi görünüyor.