Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen iddialı yapımı Daha 17, izleyicileri ekran başına kilitleyen 4. bölümüyle bu akşam dürüst ve sarsıcı bir şekilde izleyiciyle buluştu. Temponun bir an bile düşmediği soluksuz bölümde, teknede meydana gelen gizemli yangının çalkantılı yankıları tüm hızıyla sürmeye devam etti. Peki, Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Daha 17 4. bölümde neler oldu? İşte detaylar...
Daha 17, pazar akşamları izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. Peki, Daha 17 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı, son bölümde neler oldu?
DAHA 17 4. BÖLÜM ÖZETİ
Aras ve Teoman’ın içinde bulunduğu tekne denizin ortasında yanmaya başlamış, Teoman’ın gözleri kapanırken bir anıyı hatırlar gibi olmuştur. Bu anı onu sonrasında sorular sormaya itecektir. Aras ise yanan teknede kaldığı yetmezmiş gibi Şebnem’in şikayetçi olmasıyla gözaltına alınacak, onu oradan sürpriz bir isim kurtaracaktır.
Sonrasında Aras, Teoman’daki gazetenin peşine düşecektir. Sürdüğü iz neticesinde kardeşine bir adım daha yaklaşırken Teoman ise “Senden önce kardeşini bulacağım” sözüyle çıktığı bu yolda geçmişini sorgular bir halde bulacaktır kendisini...
Daha 17 5. Bölüm Fragmanı...