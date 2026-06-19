Daha 17 dizisinin 4. bölümünden 2. fragman yayınlandı

Kanal D'nin dikkat çeken dizisi Daha 17'nin yeni tanıtımı izleyiciyi heyecanlandırdı.

4. BÖLÜMDEN 2. FRAGMAN

Fragmanda teknede çıkan yangının ardından öfkeli olduğu görülen Şebnem (Nesrin Cavadzade), yaptığı konuşmayla dikkat çekiyor. Aras'ı suçlayan Şebnem'in, "Tekne kundaklanmış. O serseri yaptı. Bizimle nasıl bir derdi var, ne gizli saklı hesabı var bilmiyorum ama onun yaptığına eminim" sözleri gerilimin dozunu artırıyor.

“BANA BULAŞMAYIN!”

Hakkındaki suçlamaların gölgesinde kalan Aras ise geri adım atmıyor. Nezarethanede Hakan'a isyan eden Aras, "Benden uzak dur. Ben hiçbir Akkaya'ya bulaşmıyorum. Siz de bana bulaşmayın" sözleriyle dikkat çekiyor.

TEOMAN'IN ŞÜPHELERİ BÜYÜYOR

Tanıtımda Aras ve Teoman'ın karşı karşıya geldiği anlar merak uyandırırken, Teoman'ın geçmişine dair soruların peşine düşmesi hikâyeye yeni bir boyut kazandırıyor. Aras'tan önce kardeşini bulmaya çalışan Teoman, araştırdıkça kendi geçmişinden izlerle karşılaşıyor.

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği Pastel Film imzalı Daha 17, pazar saat 20.00’de sadece Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.