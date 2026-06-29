Daha 17 final mi yapacak, bitiyor mu?

Kanal D ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran, "Daha 17" hakkında sosyal medyada yeni iddialar ortaya atıldı. Aras'ın (Çağan Efe Ak) Bodrum'da kayıp kardeşi Demir'in (Ata Yaşat) izini sürdüğü dizinin hayranları, internette "Daha 17 final mi yapacak", "Daha 17 bitiyor mu" ve "daha 17 ne zaman final?" sorularına yanıt aramaya başladı.