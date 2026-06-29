Daha 17 final mi yapacak, bitiyor mu?
Kanal D ekranlarında yaz sezonuna başlayan "Daha 17" dizisi hakkında ortaya atılan erken final iddiaları, sosyal medyada ve dizi kulislerinde geniş yankı uyandırdı. İzleyicilerin merakla araştırdığı "Daha 17 final mi yapacak, ne zaman bitiyor?" sorularına yanıt geldi...
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Kanal D ekranlarının pazar akşamlarına damga vuran, "Daha 17" hakkında sosyal medyada yeni iddialar ortaya atıldı. Aras'ın (Çağan Efe Ak) Bodrum'da kayıp kardeşi Demir'in (Ata Yaşat) izini sürdüğü dizinin hayranları, internette "Daha 17 final mi yapacak", "Daha 17 bitiyor mu" ve "daha 17 ne zaman final?" sorularına yanıt aramaya başladı.
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Fakat dizinin ana aksını oluşturan Aras ve Teoman (Demir) arasındaki büyük sırrın henüz yeni çözülmeye başlaması, projenin önünde uzun bir yol olduğunu gösteriyor.
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Sürükleyici senaryosu ve Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Dilara Aksüyek gibi güçlü oyuncuların performansıyla desteklenen yapımın, planlanan yayın takvimi doğrultusunda ekran macerasını sürdüreceği bildirildi.